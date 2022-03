Kommentti: Hallituksen on paras lievittää energian hintashokkia – syy löytyy EU:n perussopimuksista

Energian hintashokin lievittäminen edes energiaverotusta keventämällä olisi parempi vaihtoehto kuin talouden viheliäinen stagflaatio, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Energiakriisi on jo nostanut polttoaineiden hinnat ennätyskorkeiksi.

Energia on kallistunut railakkaasti viime syksystä lähtien – ja vielä rajummin Venäjän hyökättyä Ukrainaan kolmisen viikkoa sitten.

Tästä on jo syntynyt suoranainen energian hintashokki, jossa niin sähkön, lämmön kuin kaikenlaisten polttoaineiden hinnat ovat kautta EU-maiden rikkoneet kaikkien aikojen ennätyksiä.

Hintashokki on iskenyt niin rajusti, että nyt ei puhuta enää pelkästä energiakriisistä, vaan nyt näkyy jo merkkejä energiakriisin vakavista kerrannaishaitoista, kuten elintarvikekriisistä.

Energian kallistuminen on jo yhdessä Ukrainan sodan vakavien lisähaittojen kanssa nostanut elintarvikeraaka-aineiden ja koko elintarvikeketjun kustannuksia alkutuotannosta ruoan jakeluun, joten hintojen kova nousu ulottuu sähkö- ja polttoainelaskuista pian myös ruokalaskuun.

” Energian ja elintarvikkeiden raju kallistuminen rasittaa eniten niiden pieni- ja keskituloisten kansalaisten taloutta.

Kun arkielämän perustoiminnot maksavat yhtäkkiä jopa tuplaten enemmän kuin vain vähän aikaa sitten, on kansalaisten pakko pyrkiä vähentämään ensin energian ja piakkoin mahdollisesti myös ruoan kulutustaan. Samalla on pakko ryhtyä tinkimään muista menoista tai säästämisestä.

Energian ja elintarvikkeiden raju kallistuminen rasittaa eniten niiden pieni- ja keskituloisten kansalaisten taloutta, joiden tuloista meni ennen kriisiäkin suhteellisesti suurin osa näihin pakollisiin elinkustannuksiin.

Taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen on tämänkin kriisin viheliäisistä riskeistä, joista voi aikansa jatkuttuaan kehittyä myös poliittisia ja yhteiskunnallisia vaikeuksia.

Siksi tämä energian hintashokki on paljon suurempi ja vaarallisempi yhteiskunnallinen ja poliittinen uhka kuin "pelkkä" energiapoliittinen häiriö.

Ja juuri siksi tätä hintashokkia voi olla järkevämpi lievittää kuin jättää lievittämättä – tai varsinkaan pahentaa.

Inflaatiosta stagflaation uhkaan

Sen lisäksi, että energian ja elintarvikkeiden hintashokki on vakava uhka taloudelliselle tasa-arvolle, se voimistaa yleistä elinkustannusten kohoamista ja inflaatiota – ja uhmaa EU:n talouspolitiikan keskeisiä peruskiviä, tasapainoista talouskasvua ja hintavakautta.

Kun energiaan ja ruokaan kuluu entistä enemmän rahaa, ja kun hintashokki yhdessä sotauutisten kanssa lisää kansalaisten ja yritysten epävarmuutta ja varautumista, tästä alkaa koko taloutta rasittava tai jopa lamauttava kysyntäshokki.

Ja kun samaan aikaan energian ja pian myös elintarvikkeiden kallistuminen ajaa inflaatiota yhä kovempaan vauhtiin, voi kokoon kertyä ainekset jopa samanlaiseen stagflaatioon kuin kärsittiin viheliäisellä 1970-luvulla.

Pahamaineinen stagflaatio syntyi talouskasvun seisahtumisen eli stagnaation ja hintojen kovan kohoamisen eli inflaation keljusta yhdistelmästä, josta oli hyvin vaikea irtautua.

Tällä kertaa stagflaatio on toistaiseksi toteen käymätön riski.

Vasta koronakriisistä vähitellen palautunut talous on jo uudestaan heikentynyt energiakriisin ja Ukrainan sodan takia, mutta Suomen ja EU-maiden talous on sentään jatkanut kasvuaan.

” Talouspolitiikan päättäjien on paljon helpompi pahentaa kuin lievittää tällaisen energiashokin haittoja.

Sen sijaan inflaatio on jo euroajan ennätyslukemissa. Nyt näyttää jo liki varmalta, että kuluttajahintojen vuotuista nousuvauhtia mittaava inflaatio kohoaa meilläkin pian viiteen prosenttiin tai sitäkin korkeammaksi.

Energian kallistuminen on voimistanut inflaatiovauhtia eniten, mutta pian voimaa tulee lisää elintarvikkeiden kallistumisesta ja muista energian kallistumisesta alkuvoimaa saavista heijastusvaikutuksista.

Tästedes talouden – ja talouspolitiikan – dynamiikka kasvattaa stagflaation ja muiden talousvahinkojen riskejä sitä suuremmiksi mitä korkeammalle ja mitä pidemmäksi aikaa energian hinnat ja inflaatiolukemat kohoavat.

Riskejä kasvattaa esimerkiksi se, että talouspolitiikan päättäjien on paljon helpompi pahentaa kuin lievittää tällaisen energiashokin haittoja.

Hintavakaus velvoittaa

Energian hintashokki on Suomen niin kuin muidenkin EU-maiden hallituksille vaikea haaste muun muassa siksi, että energiaan kohdistuu erittäin kovia mutta keskenään täysin ristiriitaisia poliittisia paineita.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteille voi olla jopa eduksi, että erityisesti fossiilisen energian hinta kohoaa ja kysyntä laskee ja energiatalous ohjautuu uusiutuvien energialähteiden suuntaan.

Mutta EU:n talous- ja rahapolitiikan kiveen hakatut keskeiset tavoitteet ovat jyrkästi talouskasvua ja hintavakautta uhkaavia hintashokkeja ja varsinkin inflaatiokierteitä vastaan.

EU:n talouspolitiikan keskeinen opinkappale perustuu juuri "hintavakauden" vaalimiseen kaikkien muiden taloustavoitteiden perustana.

Yleensä hintavakaustavoite esiintyy rahapolitiikan yhteydessä, ja eniten siitä pitääkin meteliä euroalueen keskuspankki EKP. Mutta hintavakaus on EU:ssa myös kaiken muun talouspolitiikan kuin vain rahapolitiikan keskeisiä tavoitteita.

” Kun energiakriisi uhkaa sekä tasapainoista talouskasvua että hintavakautta, on talouspolitiikan oikeastaan pakko tehdä asialle jotakin.

EU:n talouspolitiikkaa ohjaavat perusperiaatteet ja -tavoitteet on "hakattu kiveen" eli kirjattu EU:n perustuslakeja vastaavien perussopimusten artikloihin. Yksi noista tavoitteista on tasapainoinen talouskasvu, toinen on hintavakaus.

Kun energiakriisi uhkaa sekä tasapainoista talouskasvua että hintavakautta, on talouspolitiikan oikeastaan pakko tehdä asialle jotakin.

Jos "jotakin tekemisen" paine purskahtaa rahapolitiikan toimiksi, ja jos EKP yrittää taltuttaa energiakriisiä rahapolitiikkaa kiristämällä, se pahentaa asiaa sysäämällä eurotalouden entistä lähemmäs stagflaatiota ja kenties uutta eurokriisiä.

Mutta jos EKP:n hermot ja maltti kestävät olla tekemättä mitään, ja jos Suomen ja muiden EU-maiden hallitukset tohtivat ryhtyä toimeen, niillä on keinot edes energiashokin lievittämiseen.

Yksi nopea ja tehokas keino kriisin lievittämiseen voisi olla energia- ja elintarvikeverotuksen tilapäinen keventäminen esimerkiksi arvonlisäverokantoja alentamalla.

Verotus on nopea tehokeino

Keskuspankki ei pääse millään rahapolitiikan keinoilla käsiksi energian tai elintarvikkeiden hintoihin, joten se ei saa tätä hintashokkia talttumaan kuin ehkä ajamalla talous ensin raakaan taantumaan.

Sen sijaan hallitus voi puuttua nopeasti ja suoraan hintoihin, esimerkiksi verotusta säätämällä.

Eurooppalaisittain poikkeuksellisen suuri osa niin energian kuin elintarvikkeidenkin kuluttajahinnoista muodostuu Suomessa erilaisten verojen kustannusvaikutuksista.

” Hallitus voi puuttua nopeasti ja suoraan hintoihin, esimerkiksi verotusta säätämällä.

Osa veroista perustuu kiinteisiin verokantoihin mutta osa on arvonlisäveron tavoin suhteellisia, ja erityisesti näiden suhteellisten verojen rasitus on kasvanut hintojen noustessa.

Jos hallitukset leikkaisivat arvonlisäverotusta ja muuta energia- ja ruokaverotusta keventämällä pois osan energian ja elintarvikkeiden hintojen noususta, se lievittäisi stagflaation riskiä ja helottaisi hintavakauden tavoittelua.

Ja jos tämä riittäisi pitämään yllä talouskasvua, olisi se ajan oloon parasta myös julkisen talouden tasapainolle ja kestävyydelle.

Mutta vastatoimilla alkaa olla kiire, sillä energiakriisi on jo kärjistymässä elintarvikekriisiksi – ja ajan kuluessa riski kasvaa, että poliitikot ryhtyvät pahentamaan asiaa esimerkiksi energian tai hintojen säännöstelyn kaltaisilla vikatikeillä.