Kuljetusyritys joutuu maksamaan jopa 1,4 miljoonaa lisää polttoainekuluja – ”Se on järjetön kustannus”

Hallitukselta vaaditaan nopeita toimenpiteitä. – Meidän pitää selviytyä tästä kriisistä jollakin tavalla, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n toimitusjohtaja.

Nousseet polttoainekustannukset ovat ajaneet suomalaiset kuljetusalan yritykset ennennäkemättömään ahdinkoon. Polttoaineen hinta on noussut viime vuoden loppuun verrattuna usealla kymmenellä sentillä. Enimmillään polttoaineesta on joutunut maksamaan jopa yli 2,5 euroa.

Säkyläläisen Kuljetus Perkolan toimitusjohtaja Juuso Perkola kuvailee tilannetta katastrofaaliseksi. Hän sanoo, että alan hätä on todellinen.

– Tämä on niin ennakoimaton ja yllättävä nousu, hän sanoo.

Kuljetus Perkolalla on noin 50 ajoneuvon kalusto. Se kuluttaa 2,5 miljoonaa litraa polttoainetta vuodessa. Juuso Perkola kertoo, että jo ennen sodan alkamista polttoainekulut olisivat olleet 786 000 euroa enemmän kuin viime vuoden keskihinnalla. Tämänhetkisillä hinnoilla polttoaineet maksavat 1,4 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.

– Se on järjetön kustannus.

Kuljetus Perkolalla seurataan hintojen kehittymistä päivittäin ja niistä ollaan yhteydessä asiakkaisiin. Silti nopean hintakehityksen ennakoiminen on hyvin vaikeaa.

– Voi olla, että tänään annetulla hinnalla ensi viikolla otetaan siipeen.

Kuljetusala oli polttoaineen hinnannousun vuoksi ahdingossa jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, mutta nyt Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL pelkää, että polttoaineen raju hinnannousu on viimeinen pisara monelle kuljetusalan yrittäjälle.

– Sanoimme jo alkuvuonna, että ala on sietokyvyn rajoilla, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Nyt SKAL on huolissaan, että sietokyvyn raja on ylitetty. Järjestön maanantaina julkaiseman ylimääräisen kuljetusbarometrin mukaan 90 prosenttia alan yrityksistä sanoo, että viimeaikainen polttoaineen hinnannousu on uhka yrityksen tulevaisuudelle. Vastanneista 23 prosenttia oli joutunut irtisanomaan kuljetussopimuksia. Viisi prosenttia on lomauttanut ja kolme prosenttia irtisanonut työntekijöitä.

Kujala on huolissaan siitä, että suomalainen kuljetusala ja logistinen järjestelmä halvaantuvat kokonaan. Vaikutukset heijastuvat myös muualle yhteiskuntaan.

– Se vaikuttaa kaikkialle, eikä ole pelkästään yhden alan murhe.

Yli 20 vuotta kuljetusalalla työskennellyt Juuso Perkola jakaa huolen, vaikka Kuljetus Perkola pystyykin tällä hetkellä toimimaan normaalisti. Hän on huolissaan pienistä yrittäjistä, jotka eivät ole varautuneet kriiseihin. Hieman parempi tilanne on niillä, jotka ovat keränneet puskurivaroja kriisien varalle. Hän sanoo, että myös hyvin hoidetut kuljetusyritykset voivat ajautua taloudellisesti tukalaan tilanteeseen alle vuodessa.

– Kuljetusyrittäjien puskurirahat on kulutettu kuitenkin nopeasti loppuun, hän sanoo.

– Käytetyn puskurin kokoamisessa kestää vuosia.

Kuljetus Perkolalla on noin 50 ajoneuvoa. Kuvassa vasemmalta ajoesimies Tomi Rantala, Andrus Jögi (autossa) ja toimitusjohtaja Juuso Perkola.

Anssi Kujala sanoo, että hallitukselta tarvitaan nyt nopeita toimenpiteitä, joilla kuljetusalan tulevaisuus turvataan.

– Meidän pitää selviytyä tästä kriisistä jollakin tavalla.

Lääkkeeksi kriisiin SKAL ehdottaa polttoaineen jakeluvelvoitteen poistamista väliaikaisesti vuoden 2022 loppuun asti. SKAL:n laskelmien mukaan velvoitteesta luopuminen laskisi polttoaineen litrahintaa noin 30 sentillä. Jakeluvelvoite tarkoittaa osuutta, joka polttoaineen jakelijoiden myymästä polttoaineesta täytyy olla uusiutuvia.

Jakeluvelvoitteen tarkoitus on edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä, mutta se nostaa esimerkiksi dieselin pumppuhintaa. Suomessa jakeluvelvoite nousi vuoden 2022 alussa 19,5 prosenttiin.

Jakeluvelvoitteesta luopumisen lisäksi SKAL vaatii, että dieselin polttoainevero laskettaisiin EU:n minimitasolla, mikä tiputtaisi polttoaineen hintaa edelleen.

Ruotsi teki maanantaina päätöksen laskea polttoainevero väliaikaisesti EU:n minimitasolle. Veroale astuu voimaan kesällä. Sen hintalappu on noin 1,3 miljardia euroa. Kujalan mielestä Suomessa pitää toimia nopeammin.

– Sanoisin, että Suomessa ei kannata näin pitkiä aikoja odottaa. Sen pitäisi tapahtua nopeasti.

Jakeluvelvoitteen ja polttoaineveron lisäksi SKAL kaipaa alalle kustannustukia.

Juuso Perkola pitää SKAL:n ja Suomen Yrittäjien vaatimia toimenpiteitä oikeansuuntaisina. Hänen mielestään päätöksissä ollaan kuitenkin myöhässä.

– Vahingot ovat jo tapahtuneet, hän sanoo.

Toimenpiteistä olisi hänen mielestään hyötyä, mutta niiden hyöty olisi rajallinen, koska hinnat ovat nousseet muutenkin.