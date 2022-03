Polttoaineiden veroale olisi nyt hölmöä, sanoo ekonomisti – ehdottaa ostokartellin pystyttämistä

Polttoaineverojen lasku olisi ekonomisti Juha Itkosen mielestä nyt erittäin hölmöä talouspolitiikkaa. Se hyödyttäisi Venäjää ja velkaannuttaisi Suomea.

Polttoaineiden hintojen nousu kiihtyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nyt niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa mietitään, pitäisikö se kompensoida jotenkin kuluttajille ja yrityksille.

Suomessa esimerkiksi bensiinin ja dieselin hinnasta suuri osa on veroja. Moni poliitikko on ehdottanut veroalea. Ruotsissa hallitus on jo esittänyt veroalea ja autonomistajille tukea.

– Populistinen houkutus on ymmärrettävä, ekonomisti Juha Itkonen sanoo.

Hän on työskennellyt muun muassa Suomen Pankissa ja on toinen ohjelmistorobotteja asiantuntijatyöhön kehittävän Robonomist-yrityksen perustajista.

Juha Itkonen sanoo, että polttoaineen vero tarkoittaisi, että valtio ottaa ikään kuin kulutusluoton kansalaisten puolesta, jotta he saisivat vähän halvempaa bensaa.

Veroale voi maalaisjärjellä ajateltunakin tuntua järkevältä.

– Ihmiset eivät halua maksaa kovia hintoja, ja verojen lasku häivyttää ongelman, jos se laskee hintoja tilapäisesti. Se on kuitenkin hölmöä talouspolitiikkaa.

Maailman öljyn määrää verorukkailu ei lisää. Kuluttajahintoja laskiessaan se sen sijaan pitää yllä korkeaa kysyntää. Itkonen huomauttaa, että siitä hyötyvät öljyn tuottajat Venäjä mukaan lukien.

Julkinen sektori sen sijaan velkaantuu.

– Valtio ottaa ikään kuin kulutusluoton kansalaisten puolesta, jotta he saisivat vähän halvempaa bensaa.

” Politiikan rintamalinjat kannattaa pitää uusiksi. Vastakkainasetteluun ei pidä takertua.

Tukia maksamalla Itkonen ei köyhdyttäisi valtiota, vaan laittaisi sen sijaan Venäjän maksamaan. Hän kannattaa lisäveroa venäläiselle raakaöljylle eli käytännössä tuontitullia. Se kohdistuisi venäläisiin öljy-yhtiöihin ja supistaisi Venäjän julkista taloutta.

– Ratkaisu olisi optimaalinen näissä oloissa. Se ei haittaisi kuluttajia länsimaissa, mutta se heikentäisi Venäjän presidentti Vladimir Putinin sodan rahoitusta.

Idea on Itkosen mukaan uusi, mutta monet ekonomistit ovat kannattaneet sitä. Esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ekonomisti Sanna Kurronen ehdotti ratkaisua blogissaan viime viikolla.

Voi olla, että Venäjä reagoisi lopettamalla öljyn ja kaasun tuonnin. Toimi saattaisi kuitenkin haitata sitä itseä kaikkein eniten, sillä maa tarvitsee kipeästi ulkomaisia valuuttoja.

Venäjä on tiettävästi tarjonnut jo öljyään Intialle ja Kiinalle halvalla. Se voisi pyrkiä kiertämään tulleja.

– Muutkin maat voivat vapaasti liittyä tuontitariffiin. Siitä tulisi ostajien kartelli, Itkonen hahmottelee.

Länsimaiden ulkopuolistenkin maiden kuten Intian saattaisi olla järkevää hyödyntää järjestelyä niin taloutensa kuin maineensakin vuoksi. Näin ne eivät joutuisi länsimaiden ”mustalle listalle”.

Joukkona ostajat pystyisivät käyttämään hinnoitteluvoimaansa.

– Venäjä olisi öljymarkkinoilla käytännössä vähän epätoivoisemmassa asemassa.

Ostokartelli tuskin vaikuttaisi oleellisesti energian kuluttajahintoihin. Silti niiden tukeminen ei Itkosesta olisi järkevää edes maaseudulla. Harvaan asutulla alueella polttoaineen osuus kotitalouksien menoista on keskimäärin viitisen prosenttia. Kaupungeissa se on pari, kolme prosenttia.

” Tarvitaan tukia, joilla varmistetaan, että kevätkylvöt hoidetaan ja Suomessa kasvaa kesällä ruokaa täysimääräisesti.

Yksin Itkonen ei energian hinnan noususta pahiten kärsiviä silti jättäisi. Hän keskittyisi ruokaan. Elintarvikkeiden hintojen nousun on ennakoitu kiihtyvän niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Mitä pienemmät tulot, sitä suurempi osuus rahoista yleensä menee ruokaan. Itkonen sanoo, että elintarvikkeiden saaminen pitää turvata kaikille. Siksi kotimaista ruuan tuotantoa kannattaisi tukea.

Moni maatila on pitkään ollut kustannuskriisissä heikon kannattavuuden takia. Kriisioloissa Itkosen mielestä olisi perusteltua varmistaa, että ruokaa tuotetaan mahdollisimman paljon, jotta se riittää ja niin tuottajien kuin kuluttajienkin kustannukset pysyvät aisoissa.

– Tarvitaan tukia, joilla varmistetaan, että kevätkylvöt hoidetaan ja Suomessa kasvaa kesällä ruokaa täysimääräisesti.

Itkonen keskittyisi olennaisimpaan eli ruokaan. Hänestä pitäisi varmistaa, että sitä on riittävästi järkevällä hinnalla.

Syvemmälle maatalouden tukipolitiikkaan Itkonen ei halua upota. Hän sanoo, että se on monimutkainen kokonaisuus ja asiassa on paljon häntä parempia asiantuntijoita.

Jos tuottajien pönkittäminen ei auttaisi pienituloisia riittävästi, Itkonen tukisi heitä muuten.

Polttoaineen hinta on herättänyt jo ennen Ukrainan sotaa paljon poliittisia intohimoja.

Ruotsissa hallitus ehdottaa polttoaineveron laskemista kesäkaudeksi.

– Politiikan rintamalinjat kannattaa pistää uusiksi. Vastakkainasetteluun ei pidä takertua. Nyt kannattaa pitää pää kylmänä ja miettiä ratkaisuja loppuun asti.

Euroopan ilmastopolitiikka on Itkosen mukaan osoittautunut onneksi onnettomuudessa. Ilman sitä olisimme paljon nykyistä riippuvaisempia fossiilisesta energiasta ja ajelisimme nykyistäkin vanhemmilla polttoainesyöpöillä ja moni energiainvestointi olisi tekemättä.

Nyt keskeistä on Venäjä-riippuvuuden vähentäminen.

– Sattumalta ilmastopolitiikan tavoitteet ovat linjassa muiden tavoitteiden kuten huoltovarmuuden ja turvallisuuden kanssa.