Finanssivalvonta: Pankkeihin kohdistuvien kyberhyökkäyksien riski voi kasvaa, käteispalveluista pidettävä huolta

Finanssivalvonnan mukaan Ukrainan sota merkitsee murrosta, jonka vaikutukset selviävät vasta myöhemmin. Periaatteessa Suomi on kuitenkin eri riskeihin hyvin varautunut.

Finanssivalvonnan mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut monella tavoin talouden ja finanssisektorin näkymiä.

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuomisen mukaan tilanne muuttui täysin helmikuun lopussa sodan myötä. Tällöin odoteltiin vielä pandemian päättymistä ja talouden normalisoitumista.

– Olemme täysin erilaisessa maailmantilanteessa kuin mitä ajattelimme vielä muutama kuukausi sitten, Tuominen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Myös Suomen talouskehitys on nyt ”suuressa murroksessa”, jota vielä vähän aikaa sitten ei olisi pystytty edes kuvittelemaan.

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset Suomen finanssisektoriin eivät ole vielä tarkentuneet. Suorat altistumat riskeille ovat kuitenkin pieniä.

Suomen sijainti Venäjän reunamarkkinana on heijastunut heiluvissa osakekursseissa. ”Suomi-lisä” on näkynyt myös valtion luottoriskiltä suojautumisen hinnoittelussa, joka poikkeaa muista Pohjoismaista.

Sota on aiheuttanut Tuomisen mukaan liikettä myös korkoihin.

– Sodan alkaminen vaikutti korkoihin niitä alentavasti, mutta toisaalta Euroopan keskuspankin ilmoitus arvopapereiden osto-ohjelman vähentämisestä on nostanut korkotasoa.

Tuomisen mukaan Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on nyt vahva. Sillä on hyvät puskurit ja lähtökohdat myös heikentyvän taloustilanteen varalle.

– Pankkisektorilla viime vuosi oli erittäin hyvä, pankit olivat kannattavia, niiden liikevoitto, 6,7 miljardia, kasvoi 60 prosenttia, Tuominen sanoi.

Finanssivalvonnan mukaan Suomen pankkisektorin taseesta alle 0,1 prosenttia on alttiina suorille Venäjä-riskeille. Vakuutusalalla osuus sijoituksista on noin 0,3 prosenttia ja vastaava osuus rahastoyhtiöiden sijoituksista on noin 0,4 prosenttia.

Suomalaisyritysten itäsuunnan liiketoiminnan vaikeutuessa syntyy kuitenkin epäsuoria altistumia, koska pankit ovat rahoittaneet näitä yrityksiä. Vaikutuksia ei pystytä vielä tarkasti arvioimaan.

– Me emme tiedä, mitä tuolle liiketoiminnalle tapahtuu, mitä tapahtuu niille yhtiöille ja niille varoille, jotka ovat Venäjällä.

Finanssivalvonnan alustavan arvion mukaan näille yrityksille myönnetyistä luotoista saattaa jossain vaiheessa kirjautua luottotappioita.

– Tässä vaiheessa summia on aivan mahdotonta arvioida epävarmuuden vuoksi, Tuominen sanoi.

Hän arvioi, että pankkien vakavaraisuus on riittävällä tasolla sietämään myöskin nämä luottotappiot. Sama pätee vakuutusyhtiöiden mahdollisiin Venäjä-korvauksiin.

– Merkittävimmät vaikutukset niille tulevat sijoitustoiminnasta ja talouden kehityksestä.

Joihinkin suomalaisiin pankkeihin on kohdistunut viime viikkoina palvelunestohyökkäyksiä.

– Meillä ei ole tietoa hyökkäyksen tekijöistä. On suhteellisen tavanomaista, että on vaikea saada selville, kuka näitä hyökkäyksiä loppujen lopuksi teki.

Tuomisen mukaan jatkossa kyberhyökkäysten mahdollisuus saattaa vielä kasvaa. Finanssivalvonta on kehottanut pankkeja varautumaan tähän, vaikka varautuminen on jo ”kohtuullisen hyvällä tasolla”. Tärkeää on myös huolehtia riittävistä käteispalveluista.

Yksi kotimainen huolenaihe on Tuomisen mukaan kotitalouksien velkaantuneisuus. Varsinkin suurien velkojen keskittyminen osalle kotitalouksista huolestuttaa. Tuominen kuuluttaakin lisää välineitä velkaantuneisuuden hillintään.

Tällainen voisi olla esimerkiksi valtiovarainministeriössä esillä ollut tulosidonnainen enimmäisvelkasuhde eli niin sanottu velkakatto.

Vuodesta 2009 lähtien Finanssivalvontaa johtanut Tuominen siirtyy ensi kesänä Euroopan keskuspankin valvontaneuvostoon.

Tavoitteena on, että pankkivaltuusto nimittää Finanssivalvonnan uuden johtajan alkukesästä.