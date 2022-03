Kiina taiteilee nyt lännen ja Venäjän välissä – ”Tilanne on heille hyvin vaikea”

Kiina on viime päivinä tasapainotellut yhä ohenevalla nuoralla, kun se on pyrkinyt ylläpitämään suhteita Venäjään ja samaan aikaan halunnut olla liikaa ärsyttämättä demokraattista maailmaa.

Helmikuun alussa Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Pekingissä Kiinan presidentin Xi Jinpingin, jotka yhteisessä julistuksessaan ilmoittivat, etteivät maiden välinen ystävyys tai yhteistyö tunne rajoja.

Nyt tuon julistuksen sisältöä punnitaan, kun kansainvälisten pakotteiden pitkälti eristämä Venäjä on kääntynyt Kiinan puoleen ahdinkonsa helpottamiseksi.

Viikonloppuna Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov myönsi televisio­haastattelussa, että pakotteiden vuoksi 300 miljardia dollaria maan 640 miljardin dollarin valuuttavarannosta on jäissä. Hän sanoi lisäksi, että Kiinaa painostetaan omalta osaltaan kasvattamaan summaa.

– Uskon, että kumppanuutemme ansiosta voimme kuitenkin jatkaa ja jopa laajentaa yhteistyötämme läntisten markkinoiden sulkeutuessa, Siluanov sanoi.

Venäjän keskuspankin tuoreimpien tilastojen mukaan sen valuuttavarannosta suurimman osan eli vajaan kolmanneksen muodostaa euro. Seuraavana vajaalla 22 prosentilla on kulta ja kolmantena 16 prosentilla Yhdysvaltain dollari.

Kiinan juan muodostaa runsaalla 13 prosentilla neljänneksi suurimman eli pelkistetyn laskutoimituksen perusteella 83 miljardin dollarin suuruisen erän. Valuuttavarantojaan Venäjä kaipaisi ruplan tukemiseen, sillä Venäjän käynnistämän sodan vuoksi rupla on heikentynyt lähes 50 prosenttia suhteessa sekä dollariin että euroon.

Lue lisää: Yhdysvaltalais­medioiden lähteet: Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista apua Ukrainassa sotimiseen – USA ja Kiina tapaavat huomenna

Kiinaa painostaa erityisesti Yhdysvallat, joka varoittaa, että yrityksillä auttaa Venäjää kiertämään pakotteita olisi kauaskantoisia seurauksia.

Olisiko Kiinalla sitten poliittista tahtoa tukea Venäjää? Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta arvioi, että Kiina pyrkii taiteilemaan osapuolten välissä niin pitkään kuin mahdollista.

– Kiinan viennistä suurin osa suuntautuu Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, enkä usko, että kiinalaiset haluavat suututtaa ketään tässä tilanteessa, Kaaresvirta sanoo Talous­sanomille.

– Tilanne on heille hyvin vaikea ja vaatii, että he ovat hyvin varovaisia joka suuntaan.

Suomen Pankin verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessaan Kaaresvirta pohtii asiaa. Hän tulee siihen johtopäätökseen, että ainakin lyhyellä aikavälillä tälle on lukuisia taloudellisia esteitä.

Kiinan pankit joutuvat noudattamaan venäläispankeille asetettuja pakotteita, sillä jos ne eivät tekisi niin, niiden pääsy dollarimarkkinoille estyisi. Pulma koskee tosin ensisijassa suuria pankkeja, pienillä ei dollarien tarvetta ole.

Pienten kiinalaispankkien joukosta tosin löytyisi erityistarpeisiin sopivia pankkeja. Yhden tehtävänä on käydä kauppaa iranilaisten pankkien kanssa, toisen taas Pohjois-Korean kanssa. Kolmas pankki on jo valmiiksi suuntautunut Venäjän markkinoille, Kaaresvirta kertoo. Pankit ovat kuitenkin pieniä, mikä asettaa rajansa niiden liiketoimille.

Lue lisää: Bidenin neuvon­antaja varoittaa Kiinaa seurauksista, jos maa auttaa Venäjää

Lue lisää: Asiantuntija: Kiina tuskin lähtisi tukemaan aseellisesti Venäjää Ukrainan konfliktissa

Suurempi pulma on se, että keskeisimmät venäläispankit on suljettu kansainvälisen maksujenvälitysjärjestelmän SWIFTin ulkopuolelle, eikä sen kiertämiseksi ole kunnollisia vaihtoehtoja. Kiina on pitkään rakentanut omaa CIPS-maksujen­välitysjärjestelmäänsä, mutta senkin kautta kulkevat pikkupankkien maksut todennäköisesti lopulta kiertäisivät kiinalaisen ICBC-pankin Venäjän-konttorin kautta.

ICBC taas on maailman suurin pankki, ja sillä olisi valtavasti menetettävää, jos se pienten kumppaniensa Venäjän-liiketoimien vuoksi joutuisi pakotelistalle ja menettäisi pääsyn dollarimarkkinoille.

Kaupankäynnin lisäämiselläkin on rajansa. Kiinassa on kysyntää energialle ja raaka-aineille, joita Venäjällä olisi tarjota runsaasti.

– Juuri muuta sieltä ei Kiinaan enää tuodakaan, Kaaresvirta sanoo Taloussanomille.

Pulmaksi tulevat kuljetukset. Öljyputkien kapasiteetti on jo lähes täydessä käytössä eikä lisäputkien rakentaminen käy hetkessä. Merikuljetukset taas tulevat kalliiksi ja vaivalloisiksi, sillä Venäjän huomattavat öljyterminaalit ovat Itämeren rannoilla.

Pakotteiden piirissä on teknologisia tuotteita, joita Kiina voisi tarjota Venäjälle. Kaikkea, esimerkiksi edistyneintä sirutekniikkaa Kiina ei kuitenkaan valmista. Lisäksi vastaan tulee jälleen heikko rupla, jonka vuoksi venäläisten ostovoima on romahtanut.

Lisäksi Kiinalla on omatkin pulmansa. Koronavirustartuntojen määrä on taas räjähtänyt monilla alueilla kasvuun ja esimerkiksi Shenzheniin on asetettu koronasulku. Talouskasvu on hidastunut ja velkarahalla valtavaksi paisuneen kiinteistösektorin maksuvaikeudet uhkaavat talouden vakautta.

Ja vakauden takaamisen Kiinan hallinto on asettanut keskeiseksi tavoitteekseen, sillä maata hallitseva kommunistipuolue päättää syksyn kokouksessaan presidentti Xin kolmannesta virkakaudesta.

– Eikä mitään riskiä, joka saattaisi uudelleenvalinnan vaarantaa, oteta. Ei vaikka se merkitsisi hetkittäistä asettumista samaan rintaman Yhdysvaltain kanssa, Kaaresvirta sanoo.

Siksi ainakaan lyhyellä aikavälillä Kiinasta ei näyttäisi olevan Venäjän pelastajaksi.