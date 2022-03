Kevyt polttoöljy on kallistunut vuoden aikana 40 prosenttia. Sähkön hinta on noussut 30 prosenttia ja bensiinin hinta 25 prosenttia.

Muun muassa auton tankkaaminen ja talon lämmittäminen on kallistunut, minkä vuoksi samalla rahalla saa aiempaa vähemmän.

Asutko omakotitalossa ja oletko remontoinut viime aikoina taloasi? Onko lämmitysmuotosi kaukolämpö, suora sähkö tai öljylämmitys?

Omistatko yhden tai useamman auton? Poltatko savukkeita? Kuljetko myös taksilla?

Jos vastaus kaikkiin kysymyksiin on kyllä, kuulut siihen osaan suomalaisista, joihin inflaatio iskee rajuimmin.

Kuluttajahintojen vuosimuutos oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 4,5 prosenttia. Tammikuussa inflaatio oli 4,4 prosenttia.

Inflaatioluvut olivat viimeksi yhtä korkealla finanssikriisin aikana syksyllä 2008.

Eniten kuluttajahintoja vuoden takaiseen nostivat sähkön, polttonesteiden, omakotitalon peruskorjausten sekä asunto-osakeyhtiön remonttien kallistuminen.

– 4,5 prosenttia on valtakunnan keskimääräinen inflaatio. Toki yksilöllisiä eroja on, kaikilla ei ole autoa tai omakotitaloa, jota peruskorjattaisiin, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen sanoo.

IS pyysi Tilastokeskukselta tiedot yksittäisten hyödykkeiden vuosimuutoksista.

Eniten vuoden aikana on kallistunut – peräti 40 prosenttia – kevyt polttoöljy, jota käytetään asuntojen lämmittämiseen.

Myös sähkön hinta on noussut rajusti, 30 prosenttia.

Sähkön hinnannousu on kirpaissut erityisesti niitä, jotka ovat valinneet pörssisähkön – Pohjoismaisen pörssisähkön kuukausihinta kohosi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ennätyskorkealle. Taustalla oli muun muassa päästöoikeuksien kallistuminen ja pohjoismaisten vesivarastojen ehtyminen.

Lue lisää: Ruokalasku voi paisua satoja euroja vuodessa – katso, miten paljon tutut tuotteet ovat jo kallistuneet

Myös kaukolämmöllä on merkitystä inflaation muodostumisessa. Esimerkiksi Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy ilmoitti viime syksynä nostavansa hintoja 30 prosentilla edellisen vuoden syyskauden hintaan verrattuna.

Muhkeaa korotusta perusteltiin valmisteverojen korotuksella sekä polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan samanaikaisella nousulla.

Hintojen nouseminen on ollut rajua myös polttoaineissa: dieselin hinta on noussut Tilastokeskuksen mukaan vuodessa 30 prosenttia. 95-oktaanisen bensiinin hinta on noussut vuodessa 25,5 prosenttia ja 98-oktaanisen bensiinin hinta 24,15 prosenttia.

Yksittäisillä huoltoasemilla 95-oktaanisen bensiinin litrahinta ylitti Polttoaine.netin mukaan maanantaina jo 2,5 euron rajan.

Halvimmillaankin 95-oktaanisesta bensasta sai maksaa maanantaina yli 2,1 euroa litralta. 98-oktaanista bensaa sai maanantaina vain yhdeltä huoltoasemalta alle 2,2:lla eurolla. Dieselin litrahinta oli halvimmillaankin yli 2,1 euroa.

Hyödykeryhmässä ”liikenne” hinnat ovat nousseet vuoden aikana 8,9 prosenttia.

– Liikenteeseen kuuluu juna- ja bussiliikenne, lentomatkat ja taksimatkat. Taksimatkojen hinta on noussut 7,5 prosenttia, paikallismatkojen 4,7 prosenttia. Korona on koetellut tätä sektoria aika tavalla, Nieminen muistuttaa.

Omakotitalojen peruskorjaukset ovat kallistuneet vuodessa 18 prosenttia ja asunto-osakeyhtiöissä 9,7 prosenttia. Niemisen mukaan yksi syy on materiaalien saatavuuden heikentyminen.

Hotellihuoneen hinta on noussut Tilastokeskuksen mukaan 13,6 prosenttia. Savukkeiden hinnat ovat nousseet 5,7 prosenttia.

Ruukkujen, mullan ja lannoitteiden hinta on noussut lähes 17 prosenttia.

Aivan kaikki ei ole kallistunut: laivaristeilyiden hinta on laskenut Tilastokeskuksen mukaan lähes 30 prosenttia ja kotimaan lentoliikenteessä hinnat ovat laskeneet 13 prosenttia. Myös päivähoitomaksuihin tehdyt muutokset ovat hillinneet kuluttajahintojen nousua.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist, kuinka huolestunut kuluttajahintojen muutoksesta tulisi olla?

– En tiedä, pitääkö siitä olla vielä mielettömän huolestunut. Kansainvälisessä vertailussa suomalainen inflaatio on melko maltillista. Ollaan aika kaukana Yhdysvalloista, jossa ollaan melkein kahdeksassa prosentissa.

– Uutena ilmiönä nähdään ruoan hinnan nousua, mikä liittyy kustannuspaineisiin, kun energian hinta on kallista. Tällaista kustannusten valumista pikkuhiljaa hintoihin nähdään lähikuukausina. Odotuksissa on, että vuoden toisella puoliskolla tilanne hellittää.

Eikö kyse ole joka tapauksessa kielteisestä ilmiöstä?

– Totta kai. Tällä hetkellä suurella osalla palkansaajista ostovoima supistuu. Sama pätee eläkeläisiin. Jos kuitenkin ajatellaan, että hintojen nousu jatkuu lähikuukausina energian kallistumisen myötä, on aika laaja hyväksyntä sille, että tämä on melko pientä verrattuna siihen, että Euroopassa soditaan.

– On todennäköistä, että inflaatio kiihtyy jonkin verran öljyn hinnan kautta. Suomi ei ole sillä tavalla riippuvainen venäläisestä maakaasusta kuin Keski-Eurooppa, erityisesti Saksa. Niin kauan kuin ei puhuta hirveän laaja-alaisesta hintojen noususta, aika paljon vaikuttaa se, miten kukin kuluttaa. Aika keskeinen tekijä on, käyttääkö autoa.

Mihin perustuu arvio siitä, että hintojen nousu hellittäisi loppuvuodesta?

– Öljyn ja bensan hinnan osalta vertailutaso alkaa olla korkeampi. Inflaatio on vuosimuutos ja jotta se pysyvästi olisi korkealla, sen pitäisi nousta aina edellisen tason yläpuolelle. Ei näytä todennäköiseltä, että nousu voisi jatkua loputtomiin. Jokseenkin kaikki raaka-aineet ovat kalliita, mutta esimerkiksi öljy ei ole enää viime päivinä kallistunut.