Hongkongin pörssi sukelsi viisi prosenttia, taustalla Shenzhenin miljoonakaupungin koronasulku

Raakaöljyn hinta on laskussa.

Hongkongin pörssissä nähtiin tänään suuri pudotus Kiinan ilmoitettua sunnuntaina Shenzhenin miljoonakaupunkia koskevasta koronasulusta. Shenzhen on merkittävä teknologian keskittymä Etelä-Kiinassa.

Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi putosi viisi prosenttia ja päätyi noin 19 500 pisteeseen. Se vajosi alle 20 000 pisteen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016.

17 miljoonan asukkaan Shenzhenissä julkinen liikenne on keskeytetty ja kaikkia asukkaita on kehotettu pysymään kotona. Sulun on määrä kestää maaliskuun 20. päivään saakka.

Myös Shanghai ja Singapore sulkeutuivat laskussa, mutta esimerkiksi Tokiossa päädyttiin loivaan nousuun.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heiluttanut pörssikursseja jo helmikuusta.

Öljyn hinta laskussa

Tänään raakaöljyn Yhdysvaltojen WTI-laadun hinta on laskenut viisi prosenttia noin 104 dollariin tynnyriltä. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta on pudonnut neljä prosenttia 108 dollariin.

Commerzbankin analyytikon Carsten Fritschin mukaan hintojen laskuun vaikuttavat myönteiset signaalit, joita saatiin Venäjän ja Ukrainan edustajien neuvotteluista viikonloppuna.

Öljyn hintaan vaikuttavat myös öljykauppiaiden pelot siitä, että Kiinan koronasulut voivat vähentää öljyn kysyntää.