Venäjä kaupittelee öljyään ”suurella alennuksella” – Intia harkitsee ostamista

Halpa hinta houkuttelee Intiaa ostamaan Venäjältä raakaöljyä. Virkamiehet ovat kertoneet Reutersille Intian harkitsevan tarjousta pakotteista huolimatta.

Venäjä on alkanut kaupitella öljyään halvalla länsimaiden ulkopuolelle niiden asettamien talouspakotteiden vuoksi. Uutistoimisto Reuters kertoo nimettöminä pysytteleviin virkamieslähteisiin viitaten, että maa on tarjonnut Intialle raakaöljyä rupia-ruplakaupalla. Yleensä raakaöljykauppaa käydään dollareissa.

– Venäjä tarjoaa öljyä ja muita hyödykkeitä suurella alennuksella. Otamme mielellämme tarjouksen vastaan, yksi hallituksen virkamies sanoi.

Hän huomautti, että Intialla on joitain tankkereihin, vakuutuksiin ja öljyn sekoitussuhteeseen liittyviä ongelmia ratkaistavanaan.

Intia tuo 80 prosenttia käyttämästään öljystä, mutta venäläisen öljyn osuus tuonnista on normaalisti ollut pari, kolme prosenttia. Öljyn hinta on noussut 40 prosenttia tänä vuonna, ja Intian on aiempaa vaikeampi selvitä energialaskustaan, mikä lisää Venäjän tarjouksen houkuttelevuutta.

Reutersille asiasta kertoneet henkilöt eivät paljastaneet, kuinka paljon ja mihin hintaan Venäjä on öljyään tarjonnut.

Osa kansainvälisistä öljykauppiasta on karttanut venäläistä öljyä, koska he pelkäävät joutuvansa pakotteiden alaisiksi. Intialaisvirkailijan mukaan pakotteet eivät estä Intiaa tuomasta polttoainetta.

Tänään raakaöljyn hinta on laskenut, kun Venäjän ja Ukrainan neuvotteluja on määrä jatkaa.

Intia on kiinnostunut myös venäläisistä lannoitteista.

– Jos voimme saada halvempaa lannoitetta Venäjältä, otamme sen. Se auttaisi lievittämään joitain valtion rahahuolia, yksi virkamies sanoi.

Intian valtiovarainministeriö ei vastannut Reutersin sähköpostiin.

Venäjä on kehottanut ystävällisiksi kutsumiaan maita ylläpitämään kauppa- ja investointisuhteita.

YK:n yleiskokous hyväksyi maaliskuun alussa päätöslauselman, jossa Venäjää vaaditaan vetämään joukkonsa Ukrainasta. Intia tekee puolustusyhteistyötä Venäjän kanssa ja pidättyi äänestämästä. Myöskään Kiina ei ole tuominnut Venäjän toimia.

Reutersin lähteet ovat kertoneet myös, että Venäjän suurimpiin kuuluva öljy- ja kaasuyhtiö Surgutneftegaz on antanut kiinalaisille mahdollisuuden ostaa öljyä ilman maksutakuita.