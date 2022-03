Ruokalasku voi paisua satoja euroja vuodessa – katso, miten paljon tutut tuotteet ovat jo kallistuneet

Maatalouden kustannuspaineet ja Ukrainan sota näkyvät kuluttajan ruokalaskussa tänä vuonna. Kysymys on enää siitä, kuinka paljon lasku kasvaa.

Ukrainan sota nostaa väistämättä elintarvikkeiden hintoja. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) varoitti viikonloppuna Ylen Ykkösaamussa, että ruokaan voi tulevaisuudessa upota selvästi suurempi osuus käytettävissä olevista tuloista kuin nyt.

Jos tällä hetkellä ruokaan kuluu 10–11 prosenttia tuloista, osuus voi Lintilän mukaan tuplaantua yli 20 prosenttiin.

Asiantuntijoiden mukaan näin suuri kustannusnousu näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä.

Tilastokeskus julkisti maanantaina tiedot helmikuun kuluttajahinnoista. Niiden mukaan elintarvikkeiden hinnat nousivat edellisvuodesta 3,8 prosenttia.

Eri tuoteryhmissä oli kuitenkin suurta vaihtelua. Päärynät kallistuivat peräti 30,1 prosenttia, kun taas marjat halpenivat 7,2 prosenttia.

Tutkimuslaitos PTT:n vanhemman maatalousekonomistin Päivi Kujalan mukaan tänä vuonna ruuan hinnan nousu voisi olla 5–10 prosentin luokkaa. Hän ei usko tätä jyrkempään nousuun.

– Ruokakassin hinta nousee hitaammin, mutta enemmän kuin yleinen kuluttajahinta-inflaatio. Sen on arvioitu yltävän tänä vuonna noin viiteen kuuteen prosenttiin, Kujala sanoo.

Ruuan hintaa nostaa viime vuoden heikko viljasato sekä energian ja lannoitteiden hinnannousu.

– Lisäksi Ukrainan sota on näkynyt viljan maailmanmarkkinahintojen kohoamisena huippulukemiin.

Kujala uskoo kustannusten nousun kohdistuvan jatkossa lähes kaikkiin tuoteryhmiin. PTT julkistaa ruuan hintaennusteensa maaliskuun lopulla.

Kun elintarvikkeiden hinnat suhteuttaa yleiseen hintakehitykseen ja vertaa näin laskettujen reaalihintojen muutosta, on viime vuosien kehitys ollut suhteellisen maltillista. Nyt tilanne on muuttumassa.

Luonnonvarakeskus Luke arvioi ruuan hinnan nousevan tänä vuonna ainakin viisi prosenttia, mutta todennäköisesti mennään selvästi yli.

Erikoistutkija Hanna-Maija Karikallion mukaan kustannuspaineet alkavat näkyä elintarvikkeissa ”lähes kautta linjan”.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että elintarvikkeiden prosentin hinnannousu lisää kotitalouden ruokalaskua noin 50 euroa vuodessa.

Mediaanituloisen kotitalouden ruokamenot kasvaisivat siten kuluvana vuonna ainakin noin 250 eurolla.

– Kymmenen prosentin kallistuminen merkitsisi jo 500 euroa lisää ruokalaskuun, Karikallio sanoo.

– Varsinkin pienituloiselle kotitaloudelle tällaiset summat saattavat olla hyvinkin merkittäviä.

Viime vuonnakin löytyi jo elintarvikkeita, joissa hinnannousu oli ripeää. Näistä on esimerkkinä suomalaisten suosikkijuoma kahvi.

– Kahvin hinta nousi koko viime vuoden, kun Etelä-Amerikassa kahvisadot eivät onnistuneet, Karikallio sanoo.

Tilastokeskuksen maanantaina julkaiseman helmikuun hintatilaston mukaan kahvi kallistui vuodessa yli kolmanneksella.

Myös margariini ja muut kasvirasvat (+14,2 %) ja vihannekset (+12,8 %) kallistuivat helmikuussa selvästi.

– Vihanneksia kasvatetaan talvella kasvihuoneissa, ja näiden tarvitsema energia on kallistunut viime aikoina selvästi. Tämä näkyy tomaattien ja kurkkujen hinnoissa, Karikallio sanoo.

Kolmas helmikuussa kallistunut tuoteryhmä oli kala, jonka hinta oli kivunnut vuodessa yli 29 prosenttia.

– Tämä on pääasiassa norjalaista lohta, jonka hinta määräytyy kansainvälisten pörssihintojen perusteella. Kalan hinta on ollut voimakkaassa nousussa, Karikallio sanoo.

– Myös lihan puolella hinnannousu alkaa kiihtyä. Kun tammikuussa nousu oli puolitoista prosenttia, ollaan helmikuussa jo kolmen prosentin tuntumassa.

Markkinahintojen nousu siirtyy kuluttajan ruokakassiin yleensä viiveellä, koska elintarviketeollisuudella ja vähittäiskaupalla on solmittuna pitkiä toimitussopimuksia.

Elintarviketeollisuuden toimitusjohtajan Mikko Käkelän mukaan on mahdotonta ennustaa kustannusten kehittymistä tulevina kuukausina tai sanoa, tuleeko joistain tuotteista suoranaista puutetta.

– Mehän ei vielä osata ennustaa, kuinka kauan tämä nykyinen kriisi kestää ja mikä on sen lopullinen vaikutus eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin raaka-ainemarkkinoihin, Käkelä sanoo.

– Tilanne on kuitenkin vaikea, ja näkyvyys on heikkoa. Ukrainan ja Venäjän osuus viljamarkkinoista on merkittävä, ja jo nyt on nähtävissä, että viljamarkkina häiriintyy.

Samaan aikaan suomalainen maatalous on ollut vaikeuksissa viime vuoden heikon sadon ja kustannusten nousun takia.

– Tämän lisäksi elintarviketeollisuuteen kohdistuu merkittäviä kustannuspaineita niin raaka-aineiden kuin energian, logistiikan, pakkausmateriaalien mutta myös saatavuuden osalta, Käkelä sanoo.

Vähittäiskauppa kieltäytyy yleensä kertomasta hinnankorotuksiaan etukäteen, eikä se ole oikein mahdollistakaan kilpailulainsäädännön takia.

Alan etujärjestön, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Kari Luodon mukaan helmikuun inflaatioluvut kertovat hintapaineista omaa kieltään.

Hän ei kuitenkaan usko Lintilän vilauttamaan ruokalaskun tuplaantumiseen.

– Tulevaa hintakehitystä emme voi kommentoida lainsäädännön takia, mutta mennyt kehitys antaa viitteitä, Luoto sanoo.

– Helmikuun luvuissa ei ole vielä näkyvissä Ukrainan sodan vaikutuksia, vaan siinä heijastuvat vain pandemian jälkivaikutukset eli sen aiheuttamat markkinahäiriöt tuotantopanosten ja energian hintoihin.

