Joko rupla on yhtä halpa kuin arkki vessapaperia tai Monopoly-raha?

Ruplaa on kurssiromahduksen jälkeen verrattu leikkirahaan ja vessapaperiin. Mutta mikä niistä onkaan arvokkain?

On vanha vitsi verrata erityisen halpaa valuuttaa wc-paperiin tai Monopoly-rahaan. Ajatus siis on, että wc-paperin sijasta olisi kannattavampaa käyttää vessassa rahaa, sillä wc-paperin ostaminen olisi kalliimpaa.

Samaa kuulee nyt sanottavan ruplasta, jonka arvo on romahtanut Ukrainan sodan alun ja länsimaiden pakotteiden vuoksi.

Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti lauantaina ruplan arvoksi 0,0085 euroa, kun se vielä 15. helmikuuta oli 0,0117 euroa.

Yksittäisen wc-paperin palan arvon selvittäminen vaatii hieman enemmän selvittelyä.

Google-hakujen perusteella yksi wc-paperirulla maksaa noin 0,34 euroa, ja yhdessä rullassa on noin 150 arkkia. Yhden arkin hinta on siis 0,34/150=0,002 euroa. Rupla on siis wc-paperia arvokkaampaa.

Monopoly-lautapelin leikkiraha on toinen suosittu vertailukohde halvalle valuutalle. Monopoly-pelissä on jokaista eriarvoista seteliä 30 kappaletta, joiden ”arvo” Monopolyssa on yhteensä 20580 rahayksikköä.

Pelistä löytyy monia versioita, mutta klassisen Monopoly-pelin hinta on useissa kaupoissa 34,90 euroa. Tästä laskettuna jokaisen Monopoly-rahayksikön arvo euroissa on 0,0017, eli ruplaa vähemmän.

Ruplan arvo ei siis ole vielä pudonnut aivan wc-paperin tai leikkirahan tasolle.

Totuus ei muuten ole aivan näin yksinkertainen. Pienin ruplan seteli, jota siis edes teoriassa voisi ajatella käytettävän wc-paperina, on viisi ruplaa. Sen arvo nykykurssilla on 0,042 euroa, eli selvästi yhtä wc-paperiarkkia enemmän.