Suomalais­yritykset yrittävät päästä pois Venäjältä – näin hankalaa sen on: ”Paikallinen johto voi joutua vankilaan”

Venäjän pikavauhtia säätämät yrityslait saattavat maasta lähtöä yrittävät yritykset vaikeaan tilanteeseen.

Suomalaisella teollisuusyrityksellä on Venäjällä vaikea ongelma: Miten lopettaa yhtiön toiminta maassa niin, etteivät sen paikalliset työntekijät joudu vankilaan?

Venäjä on säätänyt viime viikkoina kiivasta tahtia lakeja, joiden tehtävänä on vaikeuttaa ulkomaisten yritysten lähtöä maasta.

– Jos yritys edes Suomessa kertoo lopettavansa Venäjän-toimintonsa, voivat viranomaiset aloittaa siellä uusien lakien perusteella nopean kansallistamisprosessin, jossa yhtiön omaisuus otetaan valtion haltuun ja yhtiön johtoa uhkaa rikosoikeudellinen vastuu, kertoo toimitusjohtaja.

Teollisuusyritys ei halua tässäkään jutussa nimeään julki, sillä se ei halua vaarantaa työntekijöidensä turvallisuutta.

Samassa tilanteessa ovat myös monet muut kansainväliset yhtiöt, jotka nyt haluavat sulkea Venäjän-toimintonsa. Toimitusjohtajan mukaan monet yhtiöt ovat alkaneet viime aikoina varoa sanojaan, eivätkä sano lopettavansa toimintaansa Venäjällä, vaikka se on tarkoitus.

– Ollaan tosi hankalassa asemassa siinä mitä voidaan sanoa ääneen. Sanoitukset ja ulostulot mitataan nyt henkilöstön turvallisuudessa.

– Ollaan tosi hankalassa asemassa siinä mitä voidaan sanoa ääneen. Sanoitukset ja ulostulot mitataan nyt henkilöstön turvallisuudessa, toimitusjohtaja sanoo.

– Eivät he ole mihinkään syyllisiä. Olemme tässä puun ja kuoren välissä.

Hänen mukaansa joku yritys ei välttämättä näytä olevan lähdössä, vaikka taustalla tehdään hartiavoimin sen eteen töitä. Lähtemisen sijasta saatetaan käyttää erilaisia bisnesfraaseja.

– Uskon, että monet lähdöstä ilmoittaneet yhtiöt eivät ole käytännössä päässeet pois, sanoo asianajotoimisto Boreniuksen hallituksen puheenjohtaja Samuli Simojoki.

Borenius ilmoitti jo maaliskuun alussa sulkevansa toimistonsa Pietarissa. Vaikka päätös syntyi nopeasti Venäjän hyökkäyksen jälkeen, on sen toteutus osoittautunut vaikeaksi myös asianajotoimistolle.

– Ollaan julkistettu että ollaan lähtemässä, mutta ei olla vielä lähdetty, Simojoki summaa.

– Kestää varmaan kuukauden tai kaksi, ennen kuin me olemme sieltä poissa.

Myös hänen mukaansa on olemassa uhka, että henkilöstö joutuu Venäjällä oikeudelliseen vastuuseen.

– Vetäytymisessä on syytä olla tosi huolellinen, ja pyrkiä varmistamaan, ettei tarpeettomasti altisteta paikallista henkilöstöä millekään henkilökohtaisille vastuille tai omaa liiketoimintaa omaisuuden pakkolunastuksille, hän sanoo.

Simojoen mukaan Venäjältä vetäytyville yrityksille on myös yleisesti riskinä, jos sen toimintaan liittyy immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia tai patentteja, niin joku venäläinen toimija pystyy jatkossa hyödyntämään niitä Venäjän markkinoilla.

Venäläisen tytäryhtiön pitäminen käynnissä on länsiyhtiöille jo mainehaitta, eikä siitä ole taloudellista hyötyäkään. Tuottojen saaminen maasta on hyvin hankalaa, sillä muun muassa osinkojen ja korkojen maksu on kiellettyä pakotteita asettaneisiin valtioihin. Lisäksi valuuttakontrollisäännöt tekevät kalliita niistä transaktioista, jotka vielä ovat mahdollisia.

Entä jos yritys vain panisi pillit pussiin ja sulkisi putiikin ilman sen suurempia lähtöpuheita? Venäjän viranomaiset ehtivät kriminalisoida tämänkin.

– Perjantaina tuli valtakunnansyyttäjältä tieto, että jos yrityksessä havaitaan mitä tahansa merkkejä siitä, että yritys aikoo lopettaa toimintansa, joutuu yrityksen pääjohtaja rikosoikeudelliseen vastuuseen, kertoo teollisuusyhtiön lakimies.

Paikallisia ihmisiä uhkaillaan laeilla hiljaisiksi. Kuvituskuvaa Moskovan liiketalouden keskittymästä.

Venäläiset asianajotoimistot kertoivat perjantaina jo useista tästä syystä aloitetuista tutkinnoista.

– Jos rupeamme esimerkiksi irrottamaan laitteita, erottamaan työntekijöitä, irtisanomaan sopimuksia, niin paikallinen johto voi joutua vankilaan, teollisuusyhtiön lakimies sanoo.

Vetoaminen pakotteisiin tai raaka-aineiden tai tavarantoimitusten loppuminen ulkomailta eivät nekään riitä syyksi sopimusvelvoitteista irtautumiseen.

– Juridisesti pätevän ylivoimaisen esteen julistamiseen tarvitaan Venäjällä lupa kauppakamarilta, ja Venäjällä vihamielisiksi listattujen valtioiden ja niissä sijaitsevien yhtiöiden toimet eivät lain mukaan sovellu Force Majeure -perusteiksi, teollisuusyhtiön lakimies kertoo.

– Pitäisi siis toimittaa vaikka ei ole mistä toimittaa.

Uusien lakien mukaan Venäjällä voi saada syytteet siitäkin, jos kehottaa yrityksiä noudattamaan pakotteita.

– Jos laitetaan johonkin väärä sana, vaikka exit, tai lakataan toimittamasta asiakkaille, tai noudatetaan länsipakotteita, niin työntekijöitä voidaan rangaista, koska ne ovat lain mukaan Venäjälle vihamielisiä tekoja.

– Jos laitetaan johonkin väärä sana, vaikka exit, tai lakataan toimittamasta asiakkaille, tai noudatetaan länsipakotteita, niin työntekijöitä voidaan rangaista, koska ne ovat lain mukaan Venäjälle vihamielisiä tekoja, teollisuusyhtiön toimitusjohtaja sanoo.

Paikallisia ihmisiä uhkaillaan laeilla hiljaisiksi: oikean tiedon välittämisestä ja esimerkiksi sanan ”sota” käyttämisestä sodasta Ukrainassa voidaan tuomita Venäjän armeijan halventamisena jopa 15 vuoden vankeusrangaistukseen.

Yksi laillinen keino on myydä yritys jollekin venäläiselle toimijalle. Sitäkin on vaikeutettu luomalla lupamenettely tiettyjen yhtiömuotojen osakkeiden ja kiinteistöjen myymiselle vihamielisistä maista tuleville myyjille.

– Jos se onnistuu, niin joku paikallinen tekee todennäköisesti hyvät kaupat. Olemme kuitenkin hyväksyneet, että se on se hinta, jonka me tästä showsta joudumme maksamaan, toimitusjohtaja toteaa.

Boreniuksen tavoitteena on siirtää Pietarin toimiston työntekijät ja liiketoiminta uuteen omistukseen Venäjällä.

– Kun toimimme tällä tavalla, niin emme näe, että vetäytymiseen liittyy meille tai tiimille mitään erityisiä riskejä. Ongelmia voisi liittyä siihen, jos toiminnalle ei olisi tulossa jatkoa tai jos firma ei olisi noudattamassa henkilöstöön liittyviä velvoitteita, Simojoki sanoo.

Teollisuusyrityksen lakimiehen mukaan mukaan uusia määräyksiä tulee tiuhaan tahtiin, ja tilanne muuttuu lähes tunti tunnilta. Myös Simojoen mukaan muuttuva lainsäädäntö lisää epävarmuutta.

– Kun ei tiedä, mikä on se regulaatio kuukauden päästä, tai miten olemassa olevaa regulaatiota sovelletaan, hän tiivistää.

– Mutta ei muuta vaihtoehtoa kuin seurata tiiviisti kehitystä ja pyrkiä toimimaan sen mukaan.

Teollisuusyrityksen hallitus on joka tapauksessa tehnyt päätöksen lähteä Venäjältä, vaikka sitä ei ole julkistettu.

– Kyllä sieltä tullaan pois. Syyt ovat tietenkin moraalis-eettiset sekä myös Venäjän talous, joka ajautuu kyllä sellaiseen jamaan, ettei siellä ole liiketoimintaa näköpiirissä. Ei kahta sanaa ettei sieltä pois tultaisi, sanoo toimitusjohtaja.