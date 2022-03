2 000 euron tilipäivä tulossa taas tuhansille – vanha puhelinosake on tuottanut muhkeat osingot

Kansanosake tuottaa taas Lahden seudulle yli 200 miljoonan euron osingot.

Tuhansilla Lahden seudulla asuvilla on edessä ylimääräinen tilipäivä, kun PHP Holding jakaa jo neljäntenä perättäisenä vuotena 2 000 euron osingon.

Vanha puhelinosuuskunnan jäsenkirja muistetaan kansanosakkeena, joka on pilkottu kahdeksi osakkeeksi, ja osinkoa on tiedossa tuhat euroa osaketta kohti.

PHP Holdingin hallituksen esitys edellyttää toteutuakseen yhtiökokouksen päätöksen, ja rahat tulevat tilille maaliskuun lopulla.

Yhtiö jakaa osinkoja kaikkiaan 202 miljoonaa euroa. Summa on merkittävä piristysruiske koko maakunnalle. Muutamassa vuodessa yhtiö on jakanut lähes miljardin osingot.

Omistajia yhtiössä on 37 000. Määrä on vuosien saatossa puolittunut ja omistus on keskittynyt. Puolet koko osakekannasta on kahdenkymmenen suurimman osakkaan hallinnassa.

Vanhasta puhelinosuuskunnan jäsenkirjasta on kannattanut pitää kiinni. Kun uusi osinko on jaettu, on omistaja muutamassa vuodessa saanut lähes 10 000 euron osingot. Vuosituhannen alussa osinkoa maksettiin noin tupakka-askin hinnan verran eli yhdeksän euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Ari Turunen ymmärtää niitäkin, jotka ovat omistuksistaan luopuneet.

– Olen sanonut, että osakkeesta kannattaa pitää kiinni, mutta ymmärrän niitäkin, jotka ovat osakkeensa myyneet.

– Enimmillään osakeparista on maksettu 4 000 euroa ja onhan se nätti raha, Turunen toteaa.

Viime vuosien osingot ovat piristäneet maakunnan liike-elämää merkittävästi.

– Talousalue on kokonaisuudessaan hyötynyt miljoonista, ja rahat ovat tulleet varmasti monelle tarpeeseen, kun on ollut monenlaista koettelemusta kuten korona, Turunen pohtii.

PHP Holdingin osakkeen arvosta maakunnassa on viime aikoina keskusteltu. Yritys itse ei ole arvoon ottanut kantaa. Jotain suuntaa osakkeen arvosta antaa yhtiön 18 prosentin omistus Finda Telecomissa ja yhtiön lähes 55 miljoonan rahavarat, jotka jäävät osingonjaon jälkeen. Näin laskettuna osakkeen arvoksi saadaan lähes 1 100 euroa.

Osakkeita on viime vuoteen saakka ostohaluiset tavoitelleet, mutta aivan viime aikoina ei ole enää kirjeitä osakkeenomistajille tullut. Kun viimeinen iso osinko on jaettu, vähenee oletettavasti ostajien kiinnostus ja ostotarjouksetkin pienenevät.

Tulevina vuosina vastaavia osinkopotteja ei ole enää tiedossa omistajille. Toimitusjohtaja Turunen on yrityksen ainoa palkkalistoilla oleva.