Verottaja hakee Ano Turtiaisen yritystä konkurssiin

Viime aikoina julkisuudessa olleen kansanedustajan mukaan konkurssihakemuksen taustalla on korona-aikojen tuottama vastatuuli.

Ano Turtiainen on Valta kuuluu kansalle-puolueen kansanedustaja.

Verottaja hakee kansanedustaja Ano Turtiaisen juvalaista Gometal-yritystä konkurssiin. Asia tuli eilen vireille käräjäoikeuteen.

Gometal on alun perin keskittynyt voimanostotuotteisiin, mutta se myy nykyisin myös erilaisia tekstiilejä, kuten t-paitoja. Turtiainen omistaa yhtiön puoliksi vaimonsa kanssa, joka on yhtiön toimitusjohtaja.

Yhtiö teki niukasti voitollisen tuloksen vuonna 2020. Liikevaihtoa kertyi tällöin reilut 0,4 miljoonaa euroa.

Turtiaisen mukaan hänellä ei ole vielä tietoa viime vuoden tuloksesta.

– Korona-aikana on tässä taisteltu, meillä on monia muitakin yhtiöitä, joista Gometal on ollut tuotantopuolella. Muiden toiminta pyörii edelleen, ja Gometalin verkkoasiakkaat pystytään palvelemaan, Turtiainen sanoo.

Turtiaisella ja hänen vaimollaan on muun muassa kuntosali- ja tekstiilialalla toimiva yritys Bobbin Oy, joka toimii edelleen.

Gometal sai vuonna 2020 yli 70 000 euron koronatuen hengityssuojaimien valmistuksen aloittamiseen. Sen myönsi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

– Aloitimme maskien valmistuksen, kun niistä oli pulaa, mutta kuukauden päästä niitä alettiin tuottaa Kiinasta. Toimitimme Essotelle muutamia eriä, mutta sitten se jäi, Turtiainen sanoo.

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Gometalia koskevasta konkurssihakemuksesta kertoi ensin sanomalehti Länsi-Savo.