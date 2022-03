Suonenjoen mansikka haluaa nimisuojan – Ruokavirasto hyväksyi hakemuksen

Ruokavirasto on hyväksynyt Suonenjoen mansikan nimisuojahakemuksen.

Ruokavirasto on hyväksynyt nimisuojahakemuksen, joka koskee Suonenjoen mansikka -nimityksen rekisteröintiä. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistys. Lopullisen päätöksen nimen rekisteröinnistä tekee Euroopan komissio, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan.

Nimisuojahakemus perustuu Suonenjoen seudun tuottaman mansikan maineeseen. Mansikalla on pitkät viljelyperinteet Suonenjoella. Vuonna 2016 ”Suonenjoen mansikka” täytti 100 vuotta. Suomalaiseen ruokakulttuuriin on sadan vuoden aikana jo vakiintunut käsite ”Suonenjoen mansikka”, virasto sanoo.

Nimitystä "Suonenjoen mansikka" käytetään puutarhamansikasta, jota viljellään Pohjois-Savossa, Suonenjoen ja sen lähikuntien alueella.

Euroopan unionissa on suojattu tähän mennessä noin 3 500 nimitystä. Järjestelmässä on 12 suomalaista rekisteröityä nimitystä. Nimisuojajärjestelmien tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Lisäksi se helpottaa tuotteiden markkinointia.