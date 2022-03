Makuupussit, keittimet, ensiapulaukut, retkimuona... Sota nosti heti tiettyjen tuotteiden myyntiä Suomessa

Myyntimäärät alkoivat kasvaa heti sodan ensimmäisenä viikonloppuna.

Retkikeittimelle on ollut kysyntää viime aikoina.

Suomessa myydään nyt vuodenaikaan nähden paljon niin sanottuja varautumistarvikkeita, kuten makuupusseja, retkikeittimiä, ensiapulaukkuja, retkiruokia ja vedenpuhdistustarvikkeita.

Niitä voidaan käyttää myös normaalissa retkeilyssä, mutta niille voi olla tarvetta myös Ukrainassa, jossa ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.

Sota on saanut myös suomalaiset varautumaan.

Sota ja suomalaisten halu auttaa ovat saaneet retkeilytarvikkeisiin erikoistuneet Scandinavian Outdoorin ja Partioaitan myyntiluvut nousemaan. On vaikea sanoa varmasti, kuinka suuri osa varautumistarvikkeista jää suomalaisten omaan käyttöön ja mitkä lähetetään avustuskuljetusten mukana Ukrainaan.

Scandinavian Outdoorin toimitusjohtaja Johanna Rantala sanoo, että kaikki retkeilytuotteet ovat suosittuja juuri nyt. Myyntimäärät lähtivät kasvuun sodan alkaessa.

– Ensimmäisiä piikkejä näkyi heti ensimmäisenä viikonloppuna.

Scandinavian Outdoorista on ostettu Ukrainaan vietäväksi varmuudella ainakin suuria määriä retkiruokaa. Tarvikkeiden kohdalla lopullista käyttökohdetta on vaikeampi arvioida.

– On vaikea sanoa varmasti, kuinka paljon siitä on (suomalaisten) varautumista ja kuinka paljon niitä on lähtenyt avustuksena Ukrainaan.

Myyntiluvut saattavat viitata siihen, että tarvikkeita toimitettaisiin myös Ukrainaan. Rantala sanoo, että esimerkiksi vedenpuhdistustarvikkeita myydään tällä hetkellä monta kertaa enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Hän kuvailee tuotteita ”kesäretkeilykamaksi”, jota ei yleensä myydä merkittävästi tässä vaiheessa vuotta.

– Nyt ne ovat ainakin kappalemäärissä myydyimpien tuotteiden listalla. Niitä on mennyt jopa kymmenkertainen määrä verrattuna normaaliin maaliskuun alkuun verrattuna.

Osa tuotteista jää myös suomalaisten omaan käyttöön. Ainoastaan varautumisesta ei ole välttämättä kyse. Rantala arvelee, että suomalaiset saattavat myös varautua tulevaan retkeilykauteen normaalia aiemmin.

– Ihmiset tietävät jo tavaran saatavuusongelmista ja että kaikkea ei ole välttämättä saatavilla koko ajan.

Myös Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth sanoo, että joitakin tuotteita myydään vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen paljon. Hän sanoo, että osin nousseet myyntiluvut selittyvät suomalaisten halulla auttaa, mutta osin taustalla on myös varautuminen.

Varmasti hän ei osaa sanoa, mihin tuotteet lopulta päätyvät, mutta osa niistä menee suomalaisten varautumiseen, osa päätynee myös Ukrainaan.

Myyntimäärät ovat kasvaneet muun muassa makuupusseissa, vedenpuhdistamistarvikkeissa, retkikeittimissä, retkiruoissa ja ensiapulaukuissa.

– Tällaiset varautumiseen liittyvät tuotteet.

Hän korostaa, että vertailukelpoiset luvut ovat pieni, koska esimerkiksi vedenpuhdistustarvikkeiden myynti on normaalisti verrattain pientä.