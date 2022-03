Britannia iski pakotteet seitsemälle oligarkille – omaisuus jäädytetty ja kielto tulla maahan

Britannia on viimein lisännyt pakotelistalleen tunnettuja oligarkkeja.

Britannia on asettanut jalkapalloseura Chelsean omistajan Roman Abramovichin ja öljy-yhtiö Rosneftin pääjohtajan Igor Sechinin sekä viisi muuta oligarkkia pakotelistalleen. Heidän omaisuutensa Britanniassa on jäädytetty ja he ovat matkustuskiellossa eli he eivät saa oleskella Britanniassa tai tulla maahan.

Kolmantena tunnetuimmista oligarkeista listalla on Oleg Deripaska, joka sijoitusyhtiönsä kautta omistaa muun muassa alumiinijätti Rusalin.

Pakotteiden kohteeksi Britannia asetti lisäksi VTB-pankin hallituksen puheenjohtajan Andrei Kostinin, Gazpromin toimitusjohtajan Aleksei Millerin, Transneftin hallituksen puheenjohtajan Nikolai Tokarevin ja Rossija-pankin johtokunnan puheenjohtajan Dmitri Lebedevin.

– Putinin väkivaltaisen hyökkäyksen tukijoille ei saa löytyä turvapaikkoja, Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Johnsonia on moitittu siitä, että hän on toiminut hitaasti oligarkkien asettamisessa pakotteiden kohteeksi. On myös muistutettu, että he ovat tukeneet avokätisesti Johnsonin konservatiivipuoluetta.

Nyt Britannia sanoo Igor Sechinin olevan ”Putinin oikea käsi”. Jo aiemmin hänet ovat pakotelistoilleen asettaneet Yhdysvallat ja Euroopan unioni (EU). Viime viikolla Ranska takavarikoi Sechinin superjahdin juuri, kun se oli kiireellä valmistautumassa jättämään eteläranskalaisen sataman.

Venäjän aloitettua kaksi viikkoa sitten täysimittaiset sotatoimet Ukrainaa vastaan Britannia on toistaiseksi määrännyt pakotteita 20 Putinin lähipiiriin katsotulle henkilölle. EU sitä vastoin on asettanut pakotteita 862 henkilölle ja 53 yritykselle tai muulle toimijalle.