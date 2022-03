Teräksen tuonti sakkaa ja hinnat räjähtivät – sota pahensi pulaa entisestään

Venäjä, Valko-Venäjä sekä Ukraina ovat suuria teräksentuottajia. Nyt niiden vienti Eurooppaan sakkaa.

Ukrainan sota on tuottanut raaka-aine- ja elintarvikemarkkinoilla jyrkkiä reaktioita: öljyn ja vehnän hinta on kallistunut selvästi.

Sota vaikuttaa myös teräksen saatavuuteen ja hintaan.

Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina ovat suuria terästuottajia. Pakotteet ja tuotannon häiriintyminen näkyy jo maailmanmarkkinoilla teräksen hintojen nousuna. Tämä aiheuttaa huolta muun muassa rakentajille.

Teräksen hinta on ollut jo ennestään nousussa. Pandemian takia terästehtaiden tuotantoa ajettiin alas. Talouden elpyminen on kasvattanut kysyntää, mutta tarjonta ei ole seurannut perässä.

Viime syksynä teräksen hinnat ehtivät jo laskea, kun autoteollisuuden teräskysyntä sakkasi komponenttipulan takia. Ukrainan sodan puhkeaminen helmikuussa muutti kaiken.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajan Aleksi Randellin mukaan rakentajien tilanne on ollut hankala rakennusmateriaalien kustannusnousun takia.

– Teräs on materiaali, jonka saatavuus on tällä hetkellä erittäin suuri haaste, sillä terästä on tullut Venäjältä ja Ukrainasta. Myös korvaavien lähteiden osalta on nyt haasteita, Randell sanoo.

– Teräksen osalta on vaikea saada tällä hetkellä edes tarjouksia ja hinnat ovat räjähtäneet. Nyt tehtävien toimitussopimusten hintatasoa on vaikea saada sovittua. Haasteita on muissakin rakennusmateriaaleissa, mutta teräs on tällä hetkellä niistä hankalin.

Randellin mukaan nyt vireillä olevien uusien rakennushankkeiden kohdalla joudutaan käymään materiaalien saatavuus ja hinnat tarkkaan lävitse ennen hankkeiden aloittamista.

– Rakennusteollisuudessa on pitkät toimitusajat- ja ketjut. Tekeillä olevat hankkeet on sovittu kauan aikaa sitten. Nyt pitäisi tehdä uusia, mikä on haasteellista sekä tilaajille että urakoitsijoille.

Saatavuustilanne heijastuu teräsrakenteiden lisäksi myös esimerkiksi betonielementtien hintoihin, koska niissä käytetään raudoitteita.

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 6,9 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Helmikuun tiedot saadaan ensi viikolla.

Terästuottajien kannalta tilannetta heikentää kohonnut sähkön hinta.

Kolme suurta teräsyhtiötä on ilmoittanut seisokeista sähkön hinnannousun takia. Näihin kuuluvat suuryhtiöt Acerinox ja ArcelorMittal. Jo aiemmin maailman suurin teräksentuottaja Kiina on joutunut pysäyttämään terästehtaita energiapulan takia.

Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto on myös liiton teräspalvelujaoston asiamies. Hänen mukaansa Venäjän suuri teräsyhtiö Severstal on nyt pakotteiden piirissä, mikä näkyy yhtiön Eurooppaan suuntautuvien terästoimitusten pysähtymisenä.

– Myös rautamalmin saatavuudessa on ongelmia, vaikka esimerkiksi SSAB saa rautamalmia Ruotsista.

Pakotteiden voimaantulo on näkynyt jopa joidenkin terästoimitusten juuttumisena tulliin. Näiden kohtaloa selvitellään parhaillaan.

Jotkut asiakkaat ovat puolestaan ryhtyneet suhtautumaan torjuvasti venäläiseen teräkseen.

Kiristynyt markkinatilanne on huomattu myös suuressa kotimaisessa teräspalveluyritys Feonissa. Perheyhtiö Onvestin omistama Feon toimittaa terästä muun muassa suomalaisille kone- ja laitevalmistajille sekä teräs- ja metallirakentajille.

Feonin mukaan Severstal on ollut suuri toimittaja sekä suoraan asiakkaille että terästukkureille.

– Viimeiset kaksi viikkoa ovat olleet poikkeuksellisia, ja teräksen saatavuus on heikentynyt merkittävästi, kun Severstal joutui omistajansa takia pakotelistalle, sanoo Feonin toimitusjohtaja Petri Kalliokoski.

Hänen mukaansa nyt etsitään vaihtoehtoja Severstalin teräkselle. Moni suomalaisyritys on myös perunut ostojaan Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Ukrainasta on mahdotonta tilata sotatilan takia.

– Terästen toimitusajat ovat useita kuukausia, joten tilanne ei näy heti. Tuontikiintiöiden takia tullaus tapahtuu neljänneksittäin, minkä takia teräs tulee pulssittain Suomen markkinoille, Kalliokoski sanoo.

– Uskoisin, että keväällä monella tulee olemaan tiukkaa saada se materiaali, mitä oma tilauskanta edellyttää. Luvassa on myös merkittäviä hinnankorotuksia, millä on uusia investointeja hyydyttävä vaikutus.

Euroopan terästeollisuus on myös osin riippuvainen itäsuunnalta tulevasta raaka-aineesta, kuten rautamalmista, hiilestä ja koksista. Niiden saatavuus on jatkossa avoin muun muassa kuljetuksiin liittyvän epävarmuuden takia.

– Siellä on myös paljon tehtaita, jotka toimittavat Euroopan valssaamoille puolivalmiita tuotteita, joista valssataan levyjä sekä niiden jatkotuotteita, Kalliokoski sanoo.