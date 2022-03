Skinnari: Suunnitelmia länsiyritysten omaisuuden haltuunotosta Venäjällä ei tiedossa

Venäjään kohdistuva pakotekokonaisuus on ennennäkemätön ja erityistä on yksityisen sektorin aktiivinen osallistuminen, arvioi ministeri Ville Skinnari.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) uskoo, että Venäjään ja osin Valko-Venäjään kohdistuvat erilaiset Ukraina-pakotteet ovat tehokkaita.

– Merkittävä vaikutus on saatu aikaan myös rahoitussektoriin kohdistuvilla pakotteilla. Näillä on estetty tiettyjen pankkien, Venäjän valtion ja keskuspankin uusi varainhankinta rahoitusmarkkinoilta, Skinnari sanoi ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa.

Skinnari palasi vastikään Ranskan Montpellieristä. EU:n kehitysministerit olivat puheenjohtajamaa Ranskan johdolla kokoontuneet käsittelemään Ukrainan tilannetta.

Skinnarin mukaan ”pakotteet ovat järeitä ja iskevät voimakkaasti Venäjään”. Skinnari ei ennakoinut, millä tavoin pakotteita voitaisiin vielä kiristää, vaikka EU:lla on valmius tehdä vielä enemmän.

– Venäjälle on syntymässä syvä talouskriisi. Rupla on romahtanut, valuuttapako Venäjältä ulos on kiihtynyt nopeasti ja venäläisyritysten arvo on laskenut. Venäjän talous sakkaa voimakkaasti.

Useat kansainväliset ja myös suomalaisyritykset ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä Venäjän-toimintansa. Venäjälle on sijoittunut noin 400 suomalaisyritystä, joiden tulevaisuudennäkymät ”eivät näytä kovin hyviltä”.

– Talouden heikentyminen vie markkinoita, investointiympäristö on muuttumassa entistä hankalammaksi ja myös voittojen kotiuttamisessa on jo nyt ongelmia.

Vientikielloilla ei ole Skinnarin mukaan suurta vaikutusta Suomen kansantalouteen, vaikka yksittäisten yritysten kannalta vaikutukset voivat olla merkittäviä.

– Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Sanktioilla on vaikutus myös Euroopan ja koko maailman talouteen, mutta vaikutusten laajuus jää nähtäväksi. Muun muassa sodan negatiivinen vaikutus viljan ja kaasun saatavuuteen on vielä avoinna. Myös Venäjän vastapakotteet vaikuttavat vientiyrityksiin.

Viime päivinä esiin ovat nousseet suunnitelmat, joiden mukaan Venäjä voisi kansallistaa Venäjältä lähtevien länsiyritysten omaisuutta.

– Meillä ei ole tietoa tällaisesta tai sellaisista aikeista, Skinnari sanoi.

” Venäjän pitää ja tulee kunnioittaa sovittuja tulitaukoja

Skinnarin mukaan Ukrainan humanitaarista tilannetta voisi kuvailla hälyttäväksi. Tässä näkyy myös Venäjän omaksuma linja pommittaa siviilikohteita.

– YK:n viimeisimmän arvion mukaan 12 miljoonaa ihmistä tulee olemaan humanitaarisen avun tarpeessa lähikuukausina. Jo nyt yli kaksi miljoonaa on paennut sotaa naapurimaihin, Skinnari sanoi.

Skinnarin mukaan tärkeintä olisi saada aikaan pitävä tulitauko, jonka aikana siviilejä saataisiin evakuoitua ja apua vietyä perille.

– Venäjän pitää ja tulee kunnioittaa sovittuja tulitaukoja.

Skinnarin mukaan nyt pitäisi löytää ratkaisu, joka johtaisi Venäjän joukkojen vetäytymiseen Ukrainasta.

Suomi teki jo hyökkäyksen aloituspäivänä ylimääräisen avun myöntämisestä Ukrainaan.

– Päätös nostaa meidän tämän vuoden tukemme Ukrainalle 14 miljoonaan euroon.

Myös lisätukea on valmisteltu, Skinnari toteaa. Lisäksi Suomi rahoittaa Ukrainan tukea EU:n kautta.

OECD:n piirissä on väläytelty myös jo eräänlaista Marshall 2 -pakettia.

Ensimmäinen Marshall-paketti kasattiin toisen maailmansodan jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri George Marshall laati taloudellisen tukiohjelman Euroopan jälleenrakentamisen tukemiseksi.