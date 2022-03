Finnlinesiä lukuun ottamatta muut varustamot boikotoivat ja ovat kieltäytyneet kuljettamasta venäläistä rahtia. Tilanne aiheuttaa kitkaa varustamoiden välille, kun venäläisyrittäjät haluavat pankkipakotteiden takia kaiken lisäksi palauttaa muille varustamoille etukäteen maksamiaan rahoja Finnlinesin tileille, kirjoittaa erikoistoimittaja Timo Haapala.

Suomalaisyritysten toiminta Venäjällä päättyy yritys kerrallaan, kenellä paremmissa merkeissä, kenellä heikoimmissa.

Esimerkiksi Olville ja Fazerille toiminnan epäselvä ja hidas alasajo Venäjällä ehti aiheuttaa mainehaitan.

Ongelma on sama myös varustamojen kohdalla. Italialaisomisteinen Finnlines kulkee niin sanotusti omilla aalloillaan.

Sen toiminta herättää närkästystä muissa Suomessa toimivissa varustamoissa.

Finnlines ei ole yhtynyt muiden varustamoiden boikottilinjaan venäläisliikenteen osalta.

Muut, siis Viking Line, Tallink Silja ja Eckerö Line eivät kuljeta enää venäläistä rahtia tai venäläisrekkoja, mutta Finnlines jatkaa. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi Group -varustamokonsernia.

Lisäihmetystä ja suoranaista närkästystä varustamopiireissä on herättänyt, että osa venäläisyrityksistä haluaa siirtää muille varustamoille jo maksamiaan ennakkomaksuja nyt Finnlinesin tileille.

Syy tähän on, ettei maksujen palautus onnistu enää normaalin pankkitoiminnan kautta yritysten omille venäläistileille rahaliikenteeseen vaikuttavien pakotteiden takia.

Siksi ainakin osa venäläisyrityksistä haluaa ohjata mahdollisesti saamansa palautusrahat suoraan Finnlinesin tilille. IS on nähnyt asiaa koskevan venäläisyrityksen sähköpostin. Siinä yksittäinen summa on 13 000 euroa, joka pyydetään siirtämään yhtiön Nordean pankkitilille.

Muissa varustamoissa katsotaan – IS:lle kerrotaan – että Finnlinesiä yritetään käyttää samalla bulvaanina, jolla venäläispankkeja koskevia pakotteita voidaan kiertää.

Tavaraa ja rekkoja kulkee Finnlinesin aluksissa Pietarista Naantalin asti ulottuvalla välillä.

– On monta tapaa varmistaa, ettei varustamo tue sanktioiden alla olevia yrityksiä. Me emme tue valtion intressiä. Tavallinen venäläinen tarvitsee ruokaa ja lääkkeitä. Nämä ovat vaikeita asioita, Finnlinesin talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld perustelee toiminnan jatkamista Turun Sanomissa (TS 9.3.).

Hän sanoo TS:ssä, että yhtiö noudattaa täysin EU:n pakotelinjaa ja lisää, että yhtiöllä on myös muita varustamoita paremmat resurssit valvoa, ettei sanktioiden piiriin kuuluvia yrityksiä ole laivoilla. Yhtiö painottaa, ettei tarkoitus ole kohdistaa sanktioita yksittäisiä rekkakuskeja vastaan.

Pippingsköld ei silti erittele, paljonko ruokaa ja lääkkeitä esimerkiksi Naantalin sataman kautta kulkee.

– Kuljetusvälineellä sinänsä ei ole väliä vaan mitä lastia rekka sisältää.

Åbo Underrättelsin maanantaisessa haastattelussa Finnlinesin kaupallinen johtaja Sfaffan Herlin kuvaa tilannetta vaikeaksi, mutta esimerkiksi Pietarin edustalla Bronkassa liikennöinti jatkuu normaalisti. Jos tilanne pahenee, yhtiö on valmis sen lopettamaan, Herlin sanoo lehdelle.