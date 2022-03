Omakotiliitto: Asumiskuluissa jyrkkä nousu – halvimman ja kalleimman kunnan ero jo liki 3 400 euroa vuodessa

Etenkin sähkön kallistuminen on jyrkentänyt asumiskustannusten eroja eri kunnissa. Omakotiliiton vertailussa mukana olevista kunnista Kempele on halvin, Leppävirta kallein paikka asua. Kartta paljastaa, miten kotikuntasi sijoittuu.

Asumismenot ovat Omakotiliiton vertailun perusteella kasvaneet viime vuodesta jyrkästi. Suurin syy nousuun on liiton tiedotteen mukaan sähkön raju kallistuminen, mikä syventää kuntien välisiä eroja.

Liitto vertaili asumiskustannuksia kuudetta kertaa sadassa kunnassa. Niissä asuu 83 prosenttia suomalaisista. Ero kalleimman ja halvimman kunnan asumiskustannuksissa on jo 3 361 euroa vuodessa. Vuosi sitten ero oli 1 763 euroa.

Kustannukset on laskettu 120-neliöiselle, sähkölämmitteiselle omakotitalolle. Sähkö-, vesi - ja jätemaksut ja kiinteistövero on otettu huomioon, mutta ei asuntolainaa, korkokuluja, vakuutuksia, vartiointia ja korjauskustannuksia. Sähkön myyntihinnat ovat lähtökohtaisesti toimitusvelvollisten yhtiöiden toistaiseksi voimassa olevien yleissähkösopimusten hintoja.

Kalleimmat kunnat sijaitsevat Savossa. Leppävirta oli kallein. Siellä maksuihin menee 6 964 euroa vuodessa. Halvin puolestaan oli yhä Oulun kupeessa sijaitseva Kempele, jossa omakotiasuja selviää 3 603 eurolla vuodessa.

Keskimäärin asumiskustannukset ovat 4 874 euroa vuodessa.

Yli 50 000 asukkaan kaupungeista Helsinki on kallein. Melkein yhtä kalliita ovat Lappeenranta, Vaasa ja Kuopio. Halvimpia ovat Seinäjoki, Oulu ja Pori.

Pienemmistä, mutta yli 25 000 asukkaan kunnista kalleimmat olivat Nurmijärvi, Savonlinna ja Kajaani ja halvimmat Kerava, Kokkola ja Rauma.

Vastaavasti yli 15 000 asukkaan kunnista kalleimpia olivat Siilinjärvi, Pieksämäki ja Varkaus ja halvimpia Kempele, Pietarsaari ja Tornio. Pienimmistä kunnista kalleimpiin kuuluivat Leppävirta, Loviisa ja Parikkala ja halvimpiin Keminmaa, Keuruu ja Kittilä.

Moni kunta on muuttanut maksujaan. Esimerkiksi Heinola, Asikkala ja Nurmijärvi ovat nostaneet jätemaksujaan vähintään neljänneksen viime vuodesta. Pieksämäki, Lahti ja Järvenpää ovat puolestaan korottaneet vesimaksujaan selvästi.

Eniten railoa repii kuitenkin sähkön hinnan raju nousu.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silanderin mukaan vertailussa näkyy, miten maailmantilanteen muutokset vaikuttavat konkreettisesti arkeemme.

– Jokaisen omakotiasukkaan, ja toki kaikkien, kukkaroon vaikuttavat globaalit energia- ja sähkömarkkinat, hän sanoo tiedotteessa.

Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi perustelee Kempeleen halpuutta pienillä vesimaksuilla. Hän sanoo tiedotteessa, että kuntalaiset asuvat tiiviisti kaava-alueella, joka sijaitsee hyvän pohjavesivarannon päällä.

– Infraa on pystytty rakentamaan tehokkaasti ja siitä huolehditaan hyvin. Vesiyhtiö on velaton ja veden hinta on Suomen edullisin. Merkitystä on myös aikanaan tehdyllä ylikunnallisella ja fiksulla puhdistamoyhtiöratkaisulla, hän lisää.