Teboil pyysi lehteä poistamaan sota-sanat – tutkija HS:lle: Teboil on täysin napanuorassa Lukoiliin

Ulkopoliittisen instituutin tutkija arvioi Helsingin Sanomissa, että Teboil toimii viestinnässään emoyhtiönsä linjausten mukaisesti taloudellisten intressien vuoksi.

Teboil pyysi äskettäin oululaista Kaleva-lehteä poistamaan sitä koskevasta artikkelista sota-sanan ja korvaamaan sen konflikti-sanalla. Vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista sanoo Helsingin Sanomissa, että huoltamoyhtiön viestintä mukailee konsernin ohjeistusta.

– Teboil on täysin napanuorassa emoyhtiöönsä, hän arvioi.

Lassila tulkitsee, että Lukoil toivoo Venäjän lopettavan sodan Ukrainassa, mutta tiukka sensuuri estää asian sanomisen suoraan. Viime viikolla suomalaismediat kertoivat yhtiön vaativan sodan pysäyttämistä.

Myös Teboil julkaisi tuolloin Lukoilin englanninkielisen tiedotteen omilla verkkosivuillaan. Otsikkona oli ”Teboilin omistaja Lukoil on ilmaissut voimakkaan kannanoton Ukrainan tilanteeseen liittyen ja vaatii aseellisen konfliktin lopettamista välittömästi.” Sanoja ”sota” ja ”hyökkäys” yhtiö ei käyttänyt.

– Se on sallitun rajoissa olevaa kritiikkiä. On aika ilmeistä, että siellä on kätketty kritiikki hallinnon toimia kohtaan, mutta sen ei vielä voi katsoa rikkovan uutta lakia. Tämä on pelon politiikkaa, että yksittäisestä väärästä sanasta voi joutua rikosvastuuseen, Lassila sanoo HS:lle.

Pian tiedotteen julkaisun jälkeen Venäjä julkisti ankaran sotasensuurilain. Nyt ”valeuutisten” levittämisestä voi saada sakkoja tai jopa 15 vuotta vankeutta. Sanktioiden kannattamisesta Venäjälle voi saada sakkorangaistuksen.