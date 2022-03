Lämmitysöljy on huippukallista, myös kaukolämmön hinta voi nousta – öljylämmittäjän lisälasku voi olla jopa yli 160 euroa kuukaudessa

Suomalaisten energiakulut ovat selvästi kasvaneet, eikä helpotusta näy. Kaukolämmön hintojen nousupaineet riippuvat siitä, miten lämpö tuotetaan.

Ukrainan sota saattaa nostaa tuntuvasti suomalaisten energiakustannuksia. Raakaöljyn hinnan nouseminen on nostanut lämmitysöljyn hinnan ennätyslukemiin.

St1:n myyntipäällikkö Laura Lampola kertoo, että tiistaina litra lämmitysöljyä maksoi 1,89 euroa litra. Tiistaina St1:llä litra lämmitysöljyä maksoi siis 89 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 keskihinta.

Maanantaina litra lämmitysöljyä maksoi St1:llä 1,65 euroa.

– Poikkeuksellisen isoja päiväkohtaisia nousuja, Lampola sanoo.

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan vuonna 2021 lämmitysöljyn keskihinta oli sata senttiä litralta. Vielä helmikuussa 2022 litran lämmitysöljyä sai keskimäärin 1,29 eurolla.

Ympäristöministeriö kertoo, että Suomessa on noin 130 000 pientaloa, joita lämmitetään öljyllä. Ministeriön mukaan öljyä kuluu taloa kohden keskimäärin 2 200 litraa vuodessa.

Viime vuoden keskihinnalla vuoden lämmitysöljyt olisivat maksaneet 2 200 euroa. St1:n tiistaisella hinnalla vastaava määrä lämmitysöljyä maksaisi 4 158 euroa. Kuukausitasolla hinta on 163 euroa korkeampi kuin vuoden 2021 keskihinnalla.

Myös bensan hinta on ollut viime aikoina rajussa nousussa. Lisää epävarmuutta öljymarkkinoille toi Yhdysvaltojen ilmoitus, jonka mukaan se lopettaa öljyn tuonnin Venäjältä.

Markkinoiden epävarmuuden vuoksi öljyjalosteiden hinnan kehittymistä on nyt hyvin vaikea ennakoida, mutta edessä voi olla rajuja heilahduksia hinnassa.

– En uskalla yhtään arvioida, miten tilanne kehittyy tästä eteenpäin.

Energiateollisuus ry.n mukaan muutokset energiamarkkinoilla voivat aiheuttaa painetta lämmityksen hintaan.

Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa kertoi Taloussanomille, että paikkakunnilla, joissa kaukolämmön tuottamiseen käytetään esimerkiksi puuta tai jätettä, hinta saattaa jopa laskea.

Hän sanoo, että esimerkiksi Turussa ja Salossa kaukolämmön hintaa on laskettu, koska lämpö tuotetaan hakkeella tai jätteellä.

– Tilanne on aivan eri kuin paikkakunnalla, jossa maakaasu tai kivihiili on merkittävässä osassa.

Hän tosin huomauttaa, että välillisesti hinnat voivat nousta, vaikka kaukolämpöä ei tuotettaisi maakaasulla tai kivihiilellä, koska materiaalin kuljettamisen kustannukset nousevat.

– Jos muusta ei aiheudu kustannuksia, niin siitä, että dieselillä toimivat kuorma-autourakoitsijat rupeavat pyytämään lisää hintaa, mutta sehän ei tapahdu huomenna.

Helsingissä huomattava osa kaukolämmöstä tuotetaan kivihiilellä tai maakaasulla. Yhtiö ilmoitti jo maaliskuun alussa hankkivansa toistaiseksi kivihiilen muualta kuin Venäjältä. Helenin myynti- ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa sanoo, että Helen seuraa aktiivisesti tilanteen ja markkinoiden kehittymistä.

– Olemme varautuneet siihen, että tilanteella on merkittäviä vaikutuksia raaka-aineiden, kuten kaasun, kivihiilen, öljyn ja tuontisähkön saatavuuteen.

Helen on jo ilmoittanut kaukolämmön hinnat vuoden 2022 kolmelle ensimmäiselle kaudelle eli syyskuun loppuun.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakkaille muutokset hinnassa näkyvät aikaisintaan syksyllä. Vuoden viimeisen kauden energian hinnoittelutilanne nähdään vasta loppukesästä.

– On paljon vaikuttavia tekijöitä, jotka tulevat vaikuttamaan hintaan.

Mitä todennäköisimmin Ukrainan sota aiheuttaa painetta hintoihin, Hintsa sanoo. Hän kuitenkin korostaa, että Helsinkiin on valmistumassa uusia tuotantolaitoksia, joilla pyritään irrottautumaan riippuvuudesta tuontienergiaan.

– Se helpottaa pidemmällä tähtäimellä painetta energian hinnassa.

Esimerkiksi Vuosaareen avataan syksyllä biolämpölaitos, joka Hintsan mukaan vähentää edelleen riippuvuutta maakaasusta.

Viime päivinä myös sähkön hinta on käynyt korkealla, mihin on vaikuttanut tyyni sää, jonka vuoksi tuulivoimatuotanto on ollut vähäistä. Lisäksi Ukrainan sota ja Venäjän vastaiset pakotteet heijastuvat myös sähkön hintaan.

– Näillä näkymin on varmasti järkevää varautua siihen, että sähkön hinta nousee ja epätavallisen isoja laskuja voi tulla, Energiateollisuuden Salomaa ennakoi Taloussanomille maanantaina.

– Loppupeleissä paljon on kiinni siitä, millainen sähkösopimus on, Paananen sanoo.

Pörssisähkösopimus on harvemmalla kuin joka kymmenennellä. Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa yksittäiset hintapiikit eivät näy.