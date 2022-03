Esko Aho HS:lle: Sberbankia pidetään painolastina, joka ei selittämällä häviä

Venäläisen Sberbankin hallituksessa vuosikaudet istunut Esko Aho kertoo Helsingin Sanomille olonsa olevan nyt ”täydellisen pettynyt ja tyhjä”.

Suomen entinen pääministeri Esko Aho meni vuonna 2016 Venäjän valtion puoliksi omistaman Sberbankin hallitukseen, josta hän ilmoitti eroavansa vasta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Aho kertoo Helsingin Sanomille tehneensä päätöksen hallituksen jättämisestä viime kesänä ja ilmoittaneensa siitä hallituksen puheenjohtajalle helmikuun alussa.

Ahon mukaan hän pysyi Sberbankissa, koska Venäjällä on ollut Putinin valtakaudella ”kaksi raidetta”, joista toinen on suuntautunut länteen ja kohti uudistuksia ja talouden modernisointia. Aho sanoo halunneensa vahvistaa Venäjällä tätä suuntausta ja korostaa olleensa pankin hallituksessa läntisten sijoittajien ehdokas.

Aho on nostettu säännöllisesti esiin, kun tulevaa presidenttiä on arvuuteltu. Tilanne on hänen mukaansa nyt sellainen, ettei häntä edes pyydettäisi. Hän uskoo, että Sberbankissa oloa pidetään painolastina, joka ei selittämällä häviä.

Esko Aho kertoi IS:lle pankin hallituksesta erottuaan, että tapahtuneen jälkeen hänen toimintansa pankin hallituksessa kävi mahdottomaksi.

– Kautta on jäljellä parisen kuukautta. Mitä jäljellä olevaan kauteen tulee, tein lopettamispäätöksen tänään.

– Minulla ei ole tarvetta protestoida pankkia vastaan. Mutta työskentely hyökkäyksen jälkeen käy omalta osaltani mahdottomaksi, sanoi tuolloin.