Eurosijoittajan kulta maksaa jo enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin

Kullan dollarihinta lähestyy ennätystä, mutta euroissa kulta on jo kaikkien aikojen kalleinta.

Kullan hinta on noussut voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Kulta on kallistunut voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja Yhdysvaltain dollareissa hyödykepörsseissä noteerattu unssihinta on jo lähestynyt koronakriisin aikaista aiempaa ennätyshintaa.

Lontoon kultamarkkinoilla maanantain päätöshinta oli 1 980 dollaria unssilta, mikä on vuoden 2020 huhtikuussa kirjatun hieman yli 2 000 dollarin ennätyksen jälkeen toiseksi korkein päivähinta.

Euroissa kulta on kuitenkin jo kaikkien aikojen kalleinta, sillä euro on heikentynyt suhteessa dollariin samaan aikaan kuin kullan dollarihinta on kohonnut.

Euroilla toimiva sijoittaja joutui maanantaina maksamaan kullastaan lähes 1 820 euroa unssilta, kun koronakriisin aikaan koettu edellinen huippuhinta oli 1 743 euroa unssilta.

Eurosijoittaja on kohdannut kultamarkkinoilla saman kaksoishaasteen kuin monilla muillakin pääosin dollareissa toimivilla hyödykemarkkinoilla.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on säikäyttänyt hyödykemarkkinoiden dollarihinnat voimakkaaseen nousuun samaan aikaan kuin pääoman virtaukset euroalueelta Yhdysvaltoihin on vahvistanut dollaria ja heikentänyt euroa.