Putinin puolue mainitsi suomalaisyhtiöitä nimeltä uhatessaan kansallistamisella – näin yhtiöt nyt asettelevat sanansa

Venäjän valtapuolue on väläyttänyt maasta lähtevien yritysten paikallisten toimintojen kansallistamista. Suomalaisyritykset ovat kommenteissaan varovaisia.

Paulig on yksi Venäjältä poistuvista suomalaisyrityksistä.

Lukuisat suomalaisyritykset ovat ilmoittaneet lähtevänsä Venäjän markkinoilta Ukrainan sodan takia.

Näihin yrityksiin lukeutuu sekä suuria pörssiyhtiöitä että pörssin ulkopuolisia yrityksiä. Pörssiyrityksistä muun muassa Fiskars, Harvia, Nokia ja Stora Enso ovat joko kertoneet poistuvansa Venäjältä taikka vähentävänsä toimintojaan siellä.

Tämä on huomattu myös Venäjällä. Maassa hallitsevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen korkea edustaja Andrei Turtshak kommentoi talouslehti Wall Street Journalille, että maasta poistuvien länsimaisten yritysten toiminnot Venäjällä voitaisiin kansallistaa.

Turtshak mainitsi haastattelussa erikseen suomalaisyritykset Valion, Pauligin ja Fazerin.

Näistä Valio ilmoitti lähdöstään maanantaina. Se on työllistänyt Venäjällä noin 400 henkeä. Yrityksellä on sulatejuustotehdas Moskovan lähellä, sopimusvalmistuskumppaneita sekä myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa.

Myös Paulig ilmoitti maanantaina vetäytyvänsä Venäjän liiketoiminnasta. Pauligilla on Venäjällä parisataa työntekijää ja kahvipaahtimo Tverissä noin 170 kilometriä Moskovasta pohjoiseen.

Fazer kertoi sunnuntaina, että se on päättänyt luopua kaikista toiminnoistaan Venäjällä. Yhtiöllä on ollut leipomoliiketoimintaa Moskovassa ja Pietarissa ja se on työllistänyt noin 2 300 henkeä.

Suomen Pankin tutkimuslaitoksen Bofitin tutkimusjohtajan Iikka Korhosen mukaan Turtshakin kansallistamispuheisiin on suhtauduttava varauksella.

– Tämä ei ole täysin poissuljettua, koska Venäjän valtio voi tehdä omalla alueellaan kaikenlaisia asioita. Osaksi kyse on kuitenkin verbaalisesta sodankäynnistä ja pelottelusta, Korhonen sanoo.

Vaikka Yhtenäinen Venäjä on valtapuolue, se ei päätä tällaisista asioista, vaan Kremlin johto ja presidentti Vladimir Putin.

– Puolueapparaatti ja sen johtajat eivät päätä Venäjän politiikkaa, Korhonen sanoo.

Hän korostaa, että yritysten kansallistaminen merkitsisi sitä, että viimeisetkin ulkomaiset sijoittajat alkaisivat etsiä nopeinta poistumisreittiä Venäjältä.

– Mitään uusia sijoituksia ei tulisi hyvin pitkään aikaan.

Suomalaisyritysten edustajat ovat kansallistamissuunnitelmia koskevissa kommenteissaan varovaisia.

– Valitettavasti emme anna aiheesta tällä hetkellä haastatteluja, Fazerin viestinnästä todetaan.

Myös Paulig on samoilla linjoilla.

– Tämä ei vaikuta suunnitelmiimme. Emme lähde enempää spekuloimaan tulevaa, sanoo toimitusjohtaja Rolf Ladau viestissään.

– Paulig on ilmoittanut vetäytyvänsä Venäjän liiketoiminnasta. Prosessi suunnitellaan Pauligin työntekijät, asiakkaat ja paikallinen lainsäädäntö huomioiden. Prosessi alkaa välittömästi ja tarkkaa aikataulua arvioidaan.

Fiskars puolestaan toistaa lausuntonsa, jonka mukaan liiketoiminnasta luopuminen tehdään huomioimalla paikallinen henkilöstö ja lainsäädäntö.

Vaikka Nokian Renkaita ei mainittu haastattelun yhteydessä, on yrityksen Venäjän-toimintojen kansallistaminen nähty yhtenä kauhuskenaariona.

Nokian Renkaiden tuotantokapasiteetista suuri osa sijaitsee Venäjällä. Yritys kertoi helmikuun lopussa olevansa siirtämässä joidenkin tuotteidensa valmistusta Venäjän-tehtaaltaan Suomeen ja Yhdysvaltoihin. Tästä oli päätetty jo ennen nykyistä kriisiä.

Viestintäjohtaja Päivi Antolan mukaan tilanteeseen suhtaudutaan maltillisesti.

– Emme spekuloi eri skenaarioilla. Olemme tehneet ja teemme varautumissuunnitelmia, ja suojaamme liiketoimintaamme mahdollisilta vaikutuksilta, Antola kertoo sähköpostitse.

– Toimenpiteisiin kuuluvat renkaiden kuljettaminen Venäjältä lähemmäs asiakkaitamme, kuljetuskapasiteetin lisääminen Venäjältä sekä tiettyjen keskeisten tuoteperheiden tuotannon siirtäminen Venäjältä Suomeen ja Yhdysvaltoihin.

Yhtiö kasvatti Nokian tehtaansa kapasiteettia jo viime vuonna.

– Jatkamme tätä työtä ja tutkimme kaikkia mahdollisuuksia nopeuttaa entisestään kapasiteetin kasvattamista, Antola sanoo.