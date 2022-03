Energiakriisin outo vastakohta: päästöoikeuksien hinta romahti

Maakaasun, raakaöljyn ja jopa kivihiilen hinta on kohonnut rajusti, mutta päästöoikeuksien hinta on romahtanut.

Hiilidioksidipäästöjä koskevien päästöoikeuksien hinta on laskenut voimakkaasti.

Energiamarkkinat vaikuttavat suistuneen Euroopassa täysin tolaltaan Venäjän sotavoimien tunkeuduttua laaja-alaisella hyökkäyksellä Ukrainaan.

Useiden energiaraaka-aineiden hintanoteeraukset ovat sodan takia tempautuneet äkkijyrkkään ja rajuun nousuun, mutta samojen markkinoiden rinnalla käytävä päästöoikeuskauppa on kokenut melkein yhtä rajun hintaromahduksen.

Tässä kuussa erääntyvien EUA-futuurien noteerausten perusteella päästöoikeuden hinta kävi korkeimmillaan pari viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä hieman yli 95 eurossa hiilidioksiditonnia kohti, mutta hyökkäyksen jälkeen hinta on maanantain iltapäivään mennessä romahtanut vajaaseen 65 euroon.

Päästöoikeuden hinta on toisin sanoen laskenut lähes kolmannesta halvemmaksi samaan aikaan kun maakaasun hinta on yli kaksinkertaistunut kaikkien aikojen korkeimmaksi ja Brent-raakaöljyn euromääräinen hinta on sekin rikkonut kaikki aiemmat ennätyksensä.

Päästöoikeuden hinnan voimakas lasku merkitsee täyskäännöstä Venäjän hyökkäystä edeltävästä pitkäaikaisesta hinnan noususta.

Ennen tätä yllättävää ja jyrkkää käännettä päästöoikeuksien hinta eli päästöjen kustannus ehti kohota voimakkaasti niin ilmastopolitiikan kiristymisen kuin koronakriisin jälkeen voimistuneen talouskasvun vaikutuksesta.

Vuosi sitten päästöoikeuden hinta oli noin 40 euroa ja kaksi vuotta sitten alimmillaan alle 20 euroa hiilidioksiditonnilta.

Maakaasun, raakaöljyn ja kivihiilenkin viimeaikaista voimakasta kallistumista voi selittää Venäjän hyökkäyksen aiheuttamalla epävarmuudella ja energiamarkkinoiden huolella suuren raaka-ainetoimittajan, Venäjän, toimituskatkojen pelolla.

Sen sijaan päästöoikeuksien hintaromahdusta voi olla vaikeampi selittää aivan samoilla huolilla.

Jos Venäjän kaasutoimitukset häiriintyvät tai katkeavat, siitä syntyvää energiavajetta on markkina-arvioiden mukaan helpointa korvata joko raakaöljyn tai kivihiilen polttamista lisäämällä.

Öljy ja varsinkin kivihiili ovat maakaasuun verrattuna "likaisempia", joten saman energiamäärän tuottamisesta syntyisi nykyistä runsaammin hiilidioksidipäästöjä – ja samalla päästöoikeuksien kysyntä oletettavasti kasvaisi ja hintakin pyrkisi ennemmin kohoamaan kuin laskemaan.

Päästöoikeuden hintaromahdus voikin kertoa toisenlaisista odotuksista kuin entisen energiamäärän tarpeesta. Yksi mahdollinen selitys hintaromahdukselle voi olla taantuman odotus.

Jos markkinat odottavat Euroopan painuvan sodan ja energiakriisin vaikutuksista taantumaan, se tarkoittaisi energiatarpeen supistumista aiemmin arvioitua niukemmaksi – ja mahdollisesti kaasua likaisemmillakin energiaraaka-aineilla entistä niukempaa päästöoikeuksien tarvetta.

