Mika Ihamuotila patisti suomalaisia myymään Venäjä-rahastot, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty

Monet suomalaiset ovat sijoittaneet Venäjä-rahastoihin. Nyt sijoituksista olisi päästävä eroon, mutta se ei olekaan helppoa.

Ukrainan sodan syttyminen on merkinnyt valtavaa pääomapakoa Venäjältä.

Ulkomaisilla sijoittajilla on venäläisissä arvopapereissa kymmenien miljardien dollarien sijoitukset. Näiden arvo on nyt romahtanut eikä paluuta entiseen ole näköpiirissä.

Omistukset riskaabeleiksi tekevien pakotteiden lisäksi monet eivät halua olla missään tekemisissä Venäjän sotatalouden kanssa.

Esimerkiksi Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila kehotti sunnuntaina Twitterissä suomalaisia myymään Venäjä-rahastonsa.

– Huomenna on ”pankkipäivä”. Vetoan: myy kaikki Venäjä-rahastosi. Niitä on kymmenillä tuhansilla suomalaisilla. Näin nakerrat Putinin sodan rahoitusta, saat itsellesi vahvistetut tappiot, etkä enää omista roskaa. Mutta ennen kaikkea et ole omistajana Putin-taloudessa, Ihamuotila kirjoitti.

Asiaa hankaloittaa se, että Moskovan pörssi on kiinni, minkä takia venäläisiin osakkeisiin sijoittaneet rahastot eivät nyt pääse irti omistuksistaan.

Esimerkiksi Nordean Venäjä-rahasto ja Itä-Eurooppa-rahasto ovat olleet suljettuja viime viikon alusta lähtien. Molemmissa on runsaat 15 000 osuudenomistajaa.

Nordean rahastosääntöjen mukaan rahasto voidaan sulkea väliaikaisesti, jos yli 30 prosenttia rahaston markkinapaikoista on suljettu.

Nordean Venäjä-rahaston sijoituksista noin 40 prosenttia on kaupankäynnin kohteena Moskovassa, missä kaupankäynti on nyt siis jäissä.

Myös Lontoon pörssi on lopettanut kaupankäynnin useilla venäläisyhtiöiden osakkeilla näiden kurssien romahdettua viime viikolla. Yrityksiin lukeutuvat Nordean Venäjä-rahaston suurimmat sijoitukset kaasu- ja öljy-yhtiöt Gazprom ja Lukoil.

Nordea Fundsin toimitusjohtajan Tanja Erosen arvion mukaan voi mennä vielä aikaa, ennen kuin rahasto-osuuksia päästään lunastamaan.

– Voi olla, että olemme siellä jumissa kauemmin kuin haluaisimme.

Venäjän keskuspankki on lisäksi asettanut kaupankäyntirajoitteita ulkomaisille sijoittajille, jotka voivat haitata rahaston toimintaa vielä Moskovan pörssin avauduttuakin.

Mikäli tilanne jatkuu, on rahastot suljettava jo Suomen rahastolainsäädännönkin takia.

– Olemme kertoneet, että haluamme poistua Venäjän markkinoilta kokonaan. Katsomme, mitä näille rahastoille tehdään. Haluamme poistua sillä tavoin, että se olisi myös rahastojen osuudenomistajille mahdollisimman edullista, Eronen sanoo,

Suuri osa rahastojen 15 000 omistajasta on yksityisomistajia.

– Heidän keskimääräiset omistuksensa ovat alle tuhannen euron luokkaa, eli ne eivät ole kovin suuria.

Myös OP-Venäjän lunastukset ovat nyt keskeytyksissä. Osakerahastolla on suunnilleen saman verran osuudenomistajia kuin Nordean Venäjä-rahastolla.

Rahaston suurimmat sijoitukset ovat olleet suuryhtiöt öljy- ja kaasuyhtiöt Tatneft, Lukoil, Gazprom, Novatek ja metallinjalostaja Norilsk Nickel.

OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtajan Juha Takalan mukaan merkintöjen tai lunastusten aloittamisesta uudelleen ei ole nykyisessä tilanteessa antaa aikataulua.