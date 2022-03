Kuntia varoitetaan laajoista lakoista – työnantajaliitto pitää vastuuttomana

Juko ja Jau jättivät tänään lakkovaroituksen Jyväskylän ja Rovaniemen kaupungeille. Jo aiemmin Tehy ja Super ovat ilmoittaneet alkavasta lakosta. Kuntatyönantajat kuvailee työtaisteluita vaarallisiksi.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ja Julkisen alan unioni Jau ovat jättäneet Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen maanantaina.

Kaksi päivää kestävän lakon on määrä alkaa 23. maaliskuuta, jos osapuolet eivät pääse neuvottelupöydässä sopuun ennen tätä. Lakko päättyisi 24. maaliskuuta.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunta-alan yleistä työ- ja virkaehtosopimusta, sote-sopimusta, opettajien, lääkäreiden ja tekniikan sopimuksia sekä lisäksi AVAINTESin piirissä työskenteleviä, liitot kertovat tiedotteessaan.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Jo aiemmin JUKO, JHL ja Jyty ovat ilmoittaneet koko kunta-alaa koskevasta seitsemän vuorokautta kestävästä 7. maaliskuuta alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.

– Työnantajat ovat ilmaisseet useasti, että ammattitaitoisista työntekijöistä on ankara pula. Tämä on helposti ratkaistavissa: palkkaus ja työolot kuntoon, niin hyviä työntekijöitä on paljon helpompi löytää, huomauttaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine järjestöjen tiedotteessa.

Kuntatyönantajat KT pitää työtaisteluja tässä tilanteessa vastuuttomina ja vaarallisina yhteiskunnan toiminnoille. Aiemmin lakkovaroituksen ovat antaneet terveydenhoitoalan järjestöt Tehy ja Super.

KT:n mukaan se joutui keskeyttämään sopimusneuvottelut, koska kaikki kunta-alan palkansaajajärjestöt olivat neuvotteluissa vaatineet suuria, ylimääräisiä palkankorotuksia.

– Vaaditut palkankorotukset ovat niin suuria, ettei Suomella ja suomalaisilla veronmaksajilla ole niihin varaa ilman, että hyvinvointiyhteiskunta vaarantuu, sanoo toimitusjohtaja Markku Jalonen tiedotteessa.

KT:n mukaan vaadittuihin palkkaohjelmiin tarvittaisiin vähintään 12,4 miljardia euroa viiden vuoden aikana.

– Kunta-alan henkilöstö on palkankorotuksensa ansainnut. Odotimme malttia, harkintaa ja pelisääntöjen noudattamista neuvotteluissa, Jalonen sanoo.

Neuvotteluja jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla. KT hakee lakkojen aloitushetkeen kahden viikon siirtymäaikaa työriitalain perusteella.

KT kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä varautumaan työtaisteluihin ja suunnittelemaan palvelujen turvaamista myös mahdollisen lakon aikana.