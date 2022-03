Länsimaat metsästävät oligarkkien luksusjahteja ja lentokoneita – Rosneftin johtajan jahti napattiin ennen sen lähtöä

Ranska on takavarikoinut Rosneftin johtajan jahdin.

Venäjän rikkaimmat henkilöt yrittävät ehtiä piilottamaan superjahtejaan ja lentokoneitaan, kun länsimaat kiihdyttävät ponnistelujaan niiden takavarikoimiseksi.

Viime päivinä Ranskan viranomaiset ovat takavarikoineet useita aluksia, jotka kuuluvat pakotelistalle asetetuille venäläisille, talouslehti Wall Street Journal kertoo.

Yksi aluksista on 280-jalkainen Amore Vero, jonka omistaa öljy-yhtiö Rosneftin toimitusjohtaja Igor Sechin. Hän kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Ranskan viranomaiset yllättivät aluksen miehistön, kun se oli valmistautumassa kiireiseksi kuvattuun lähtöön eteläranskalaisesta satamasta.

Luxembourgilainen Letterone-sijoitusrahasto on jäädyttänyt Mihail Fridmanin omistukset ja keskeyttänyt maksut hänelle sekä estänyt hänen yhteydenottonsa rahaston henkilökuntaa. Fridman kuuluu Alfa Groupin pääomistajiin.

Oligarkkien omaisuuden metsästys sivuaa suomalaisia lomamatkailijoitakin, sillä matkatoimisto Tuin suurin osakkeenomistaja on Aleksei Mordashov. Euroopan unioni (EU) on asettanut hänet pakotelistalleen, minkä seurauksena Mordashov on eronnut Tuin hallintoneuvostosta.

Venäläisen eliitin varojen alkuperä on usein hämärä. Nyt oligarkkien ja muiden Putinin myötäilijöiden huvilat, jahdit ja muu omaisuus ympäri maailmaa on lännen viranomaisten kiinnostuksen kohteena tarkemmin kuin koskaan.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on liittynyt metsästäjien joukkoon perustamalla erikoisyksikön, jonka tehtävä on etsiä pakotelistoille asetettujen henkilöiden omaisuutta.

Myös Suomessa oligarkkien omaisuutta etsitään ja jäädytetään osana koko EU:n laajuista operaatiota, Helsingin Sanomat kertoo.

Kohteena ovat kaikki EU:n pakotelistalle asetetut henkilöt, ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvanto kertoo lehdelle. Etsinnän kohteena ovat käteisvarat, autot ja kiinteä omaisuus.

– Pankeille menee tieto pankkitilien löytämiseksi. Sitten käydään läpi esimerkiksi ajoneuvo- ja kiinteistörekistereitä, Suvanto sanoo HS:lle.

Yhdysvaltain perustama etsintäryhmä on nimeltään Task Force KleptoCapture. Klepto viittaa varastamiseen.

– Yhdessä eurooppalaisten liittolaistemme kanssa etsimme ja takavarikoimme jahtinne, luksusasuntonne ja yksityiset suihkukoneenne. Tulemme vääryydellä hankitun omaisuutenne perään, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi puheessaan aiemmin tällä viikolla.