Venäjä-yhteyksistään tunnettu monimiljonääri Pekka Viljakainen on seurannut sotaa ”kauhunsekaisin tuntein”

Monimiljonääri Pekka Viljakainen on ollut tunnettu hyvistä yhteyksistä Venäjän hallintoon mutta hyökkäys Ukrainaan yllätti hänet täysin.

– Ihan totaalisesti. Tosin on sanottava, että en ole politiikassa millään tavalla mukana. Ihan käsittämättömältä tuntuu koko asia, Viljakainen kommentoi.

– Todella katson sitä kuin kaikki muutkin, kauhunsekaisin tuntein.

Viljakaisella on Venäjällä myös liiketoimintaa, sillä hän on osakkaana monessa paikallisessa startup-yhtiössä. Hän kertoo olleensa yhteydessä työntekijöihin.

– Minulla on yhtiöissä satoja ihmisiä, jotka ovat ukrainalaisia ja venäläisiä, ja se vaikuttaa heihin ihan kamalasti. Toivoisin, että tämä loppuisi mahdollisimman nopeasti, Viljanen sanoo.

Viljanen pyrkii auttamaan ukrainalaisia työntekijöitä ja heidän läheisiään pois maasta.

– Me olemme järjestäneet ukrainalaisille ja heidän perheilleen mahdollisuuksia evakuoitua Suomeen. Haluamme auttaa, koska me tunnemme paljon niitä ihmisiä.

Viljakaista yhdistää Venäjään myös hänen venäläissyntyinen vaimonsa, pianisti Anastasia Injushina.

Viljakainen on toiminut Venäjällä esimerkiksi entisen presidentin Dmitri Medvedevin innovaationeuvontantajana. Hyvät suhteet alkoivat, kun Viljakainen Pietarin talousfoorumissa vuonna 2008 ilmoitti olevansa jyrkästi eri mieltä maan suunnittelemasta innovaatiopolitiikasta.

Viljakainen on myös ollut mukana kehittämässä Venäjän Piilaaksoksi kutsuttua Skolkovo-hanketta, ja hänen nykyinen tittelinsä hankkeessa on hallituksen puheenjohtajan neuvonantaja. Tehtävässään hän on esimerkiksi kouluttanut Skolkovossa toimivien yritysten johtajia.

– Teen sitä mielelläni, koska se on hirveän epäpoliittista, Viljakainen kertoi haastattelun yhteydessä marraskuussa.

Hän on aiemmin muutenkin kertonut, ettei Venäjän politiikka ole vaikuttanut hänen toimintaansa. Tuolloin hän arvioi, että joukkojen sijoittaminen Ukrainan rajalle oli Venäjältä vain voimien näyttämistä.

Viljakaisen mukaan hänellä ei ole Venäjän hallinnon tilasta sisäpiirin tietoa.

– Mä en tätä asiaa voi enkä halua kommentoida, kun en tiedä yhtään sen enempää kuin mitä luen lehdistä asian tiimoilta. Siinä mielessä minulla ei ole yhtään sen enempää tietoa, Viljakainen sanoo.

– Toivotaan, että tämä mielettömyys ratkeaisi mahdollisimman pian.