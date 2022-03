Asutko Venäjällä? Kerro kuinka talouspakotteet iskevät arkeen

IS etsii Venäjällä asuvia suomalaisia kertomaan talouspakotteiden vaikutuksista arkiseen elämään.

Torstaina tulee kuluneeksi tasan viikko siitä, kun Venäjä käynnisti presidentti Vladimir Putinin määräämän sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

Vaikka sotatoimilla uhittelu on kuulunut presidentti Putinin uhmakkaaseen ulkopolitiikkaan jo entuudestaan, tuli sotilaallisen intervention mittakaava monille yllätyksenä.

Venäjän hyökättyä Ukrainan maaperälle, kansainvälinen yhteisö reagoi tilanteeseen nopeasti. Aluksi Putinin lähipiiriin kohdistettuja pakotteita laajennettiin pikavauhdilla koko Venäjää koskeviksi.

Talouspakotteiden isku on ollut Venäjälle jo nyt kova. Venäjän keskuspankki on suljettu länsimaisilta rahoitusmarkkinoilta, liikepankkien toiminta on hankaluuksissa ja ruplan arvo syöksyssä.

On odotettavaa, että ruplan romahdus tulee näkymään lähes jokaisen venäläisen arjessa. Viitteitä tästä on jo olemassa sillä venäläiskaupungeista välittyy kuvia pankkiautomaateille jonottavista kansalaisista, jotka haluavat nostaa talletuksensa käteisellä kun maksukortit eivät toimi odotetusti.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjän taloutta odottaa taantuma, eikä kukaan vielä tiedä kuinka pitkä tai syvä siitä muotoutuu.

