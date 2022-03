Nordnetin maajohtaja kertoo, mitä suomalaiset pien­sijoittajat ostivat ja myivät Ukrainan sodan alettua – myynneissä yksi on ylitse muiden

Suomalaiset ovat ostaneet alkuvuoden aikana paljon suomalaisia osakkeita.

Sota ei saanut suomalaisia piensijoittajia hylkäämään osakkeitaan. Sodan alkaminen viime viikolla sai suomalaiset piensijoittajat rynnimään osakekaupoille niin innokkaasti, että Nordnetillä oli häiriöitä palveluun kirjautumisessa. Osakevälittäjä Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen sanoo, että vilkkaana torstaina kauppamäärät tuplaantuivat. Torstain jälkeen tilanne on rauhoittunut.

– Sanoisin, että sen jälkeen on ollut melko rauhallista verrattuna vallitsevaan tilanteeseen ja siihen, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Hän sanoo, että sen jälkeen kauppoja on tehty päivittäin noin 20 prosenttia enemmän kuin tammi- ja helmikuun normaalilla tasolla.

– Se on aika vähän verrattuna siihen, miten kurssit ovat liikkuneet.

Tuppurainen vertaa tilannetta kahden vuoden takaiseen, kun koronapandemia iski Suomeen. Kauppamäärät olivat pitkään hyvin paljon normaalia korkeammat.

– Silloin kauppamäärät nelin- jopa viisinkertaistuivat.

Hän arvioi maltillisuuden johtuvan siitä, että aiemmat kokemukset ovat opettaneet, että pörssikurssit reagoivat nopeasti ja saattavat heilua voimakkaasti. Tuppurainen muistuttaa, että moni suomalainen piensijoittaja oli kokemassa koronan aiheuttamaa kurssisyöksyä.

– Uskon, että sen takia sijoittajat eivät reagoi paniikinomaisesti.

Suoria venäläisiä osakeomistuksia ja rahastoja suomalaisille on hänen mukaansa vähän.

– Ei puhuta suuresta määrästä sijoittajia, jotka olisivat Venäjällä entuudestaan.

Hän ei osaa tarkkaan kertoa, mikä on suomalaisten osuus Nordnetin asiakkaiden sijoituksista Venäjällä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Esimerkiksi viime viikolla kaikilla asiakkailla oli sijoitettuna yhteensä noin 30 miljoonaa euroa venäläisiin rahastoihin.

Tuppurainen kertoo, että riskeistä huolimatta viime viikolla Suomessa oli pieni joukko suomalaisia piensijoittajia, jotka haluaisivat sijoittaa Venäjälle. Tällaisten sijoittajien määrä ei ole kuitenkaan merkittävä – korkeintaan muutama sata.

– Kyllä suomalaisten sijoittajien varat ovat jossain muualla kuin Venäjällä.

Suomalaiset piensijoittajat ovat ostaneet alkuvuonna erityisesti kotimaisia osakkeita. Sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainassa, suomalaiset piensijoittajat ovat ostaneet eniten jyrkässä laskussa ollutta Nokian renkaita. Tuppurainen ei osaa tarkkaan sanoa, mistä into hankkia Nokian renkaita johtuu, mutta arvioi sen johtuvan siitä, että sijoittajat arvottavat Nokian renkaat korkeammalle kuin pörssikurssit. Voimakas pörssireaktio herättää sijoittajien mielenkiinnon.

– Se on ollut nähtävissä aiemminkin.

Nokian renkaiden jälkeen suomalaiset ovat sijoittaneet eniten Sampoon, Nordeaan, Finnairiin ja Koneeseen.

Tuppurainen sanoo, että edellisen neljän pörssipäivän aikana myynneissä yksi nousee selkeästi ylitse muiden.

– Fortum on ollut omaa luokkaansa. Meidänkin kautta sitä ovat tuhannet myyneet.

Fortumin jälkeen eniten suomalaiset ovat myyneet QT Groupia, Nokiaa ja Wärtsilää.

Nordnet on kehottanut asiakkaitaan olemaan erittäin varovaisia sijoituksissa, joilla on altistusta Venäjän markkinoille. Varoitus koskee esimerkiksi osakkeita, pörssinoteerattuja rahastoja, joukkovelkakirjoja ja noteeraamattomia rahastoja. Tuppurainen kertoo, että Venäjälle sijoittaneilla on tällä hetkellä todella suuria riskejä.

– Jos vaikka viime perjantaina osti Venäjän ETF:iä (pörssinoteerattu rahasto), kaupankäynti niillä on keskeytetty. Niistä ei siis tällä hetkellä pääse eroon.