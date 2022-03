Netflix teki ostotarjouksen suomalaisesta peliyhtiöstä – kaupan arvo 65 miljoonaa euroa

Netflix teki ostotarjouksen suomalaisesta peliyhtiöstä Next Gamesistä.

Yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu Netflix tekee ostotarjouksen suomalaisesta peliyhtiöstä Next Gamesistä. Ostotarjouksessa Next Gamesin osakkeenomistajille tarjotaan 2,10 euron käteisvastike osaketta kohti, yhtiöt kertovat tiedotteessaan.

Tarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 65 miljoonaa euroa. Next Gamesin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä.

– Vaikka Netflix on vasta aloittamassa pelistrategiansa jalkauttamista, olen vakuuttunut, että yhdessä Next Gamesin kanssa tulemme rakentamaan maailmanluokan peliportfolion, joka ilahduttavaa Netflixin asiakkaita maailmanlaajuisesti, Netflixin peleistä vastaava johtaja Michael Verdu sanoo tiedotteessa.

Viime vuoden lopussa Next Gamesilla oli noin 120 työntekijää. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 27 miljoonaa euroa, josta 95 prosenttia perustui pelin sisäisiin ostoksiin.