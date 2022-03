Kommentti: Venäjän valuuttahalvauksesta on yllättävän lyhyt matka talouden sekasortoon – ja jopa hyperinflaatioon

Länsimaiden rajuiksi kiristyneet talouspakotteet aiheuttavat jo vakavaa vahinkoa Venäjän taloudelle. Maan rahaolot ovat sekasorron partaalla, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Käteisestä on ollut pulaa Venäjän pankkijärjestelmään kohdistuneiden talouspakotteiden takia. Pietarissa jonotettiin pankkiautomaatille sunnuntaina.

Rauhattomien kansalaisten korttelin mittaiset jonot miljoonakaupunkien pankkien, pankkiautomaattien ja valuutanvaihtokioskien edustoilla on karu merkki siitä, että nyt on tosi kyseessä.

Tällaisia näkyjä alkoi jo sunnuntain mittaan ilmestyä Venäjän suurimpien kaupunkien katukuvaan ja uutiskuviin Moskovasta ja Pietarista.

Käteisen rahan – ja varsinkin käteisen ulkomaanvaluutan – kysyntä alkoi yltyä sitä suuremmaksi mitä useamman kansalaisen maksukortit, lähimaksukeinot ja muut nykyaikaiset maksutavat alkoivat tilisiirtoja myöten oireilla.

Kun maanantain aamu koitti, oli jo Venäjälläkin laajasti yleisön tiedossa, että länsimaat olivat määränneet useille maan pankeille erittäin rajuja talouspakotteita – ja että pakotteet aiheuttaisivat vakavaa haittaa Venäjän rahaoloille.

Moni kansalainen tajusi, että nyt tuli kiire nostaa talletuksia käteisrahaksi ja mahdollisuuksien mukaan vaihtaa ruplat joko dollareiksi tai euroiksi – tai panna säästöt kiinni paremman puutteessa vaikka kodinkoneisiin tai luksustavaroihin.

Vaistonvarainen huoli oli perusteltu, ja osoittautuu paraikaa oikeaksi, sillä venäläispankeilla on vaikeuksia toimittaa asiakkailleen niin paljon käteistä rahaa kuin nämä haluavat nostaa tileiltään.

Sen sijaan harva pankkiautomaatille jonottava vielä sunnuntaina tai ehkä maanantainakaan taisi aavistaa, että liikepankkeihin kohdistuneet pakotteet olivat pientä siihen verrattuna, mitä maan keskuspankkiin kohdistetuista pakotteista seuraisi.

Keskuspankki joutui ahtaalle

Vaikka liikepankkien toiminta oli vakavasti vaikeutunut, olivat länsimaat kohdistaneet uusien talouspakotteidensa varsinaisen tyrmäysiskun Venäjän keskuspankkiin.

Viikonloppuna ilmoitetun poikkeuksellisen kovaotteisen pakotepaketin ehdottomasti kovaotteisin toimi oli Venäjän keskuspankin sulkeminen länsimaisten rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle ja maan valuuttavarannon asettaminen suurelta osin länsimaiden takavarikkoon.

Keskuspankin varojen jäädyttämisen ja rahoitussulun vaikutuksia voinee luonnehtia Venäjän valuuttahalvaukseksi.

Tämän lajin isku keskuspankkia vastaan on poikkeuksellisen kovakourainen toimi, jonka veroisia tehokeinoja on aiemmin käytetty Iranin, Venezuelan ja Pohjois-Korean kaltaisten paariavaltioiden ja niiden keskuspankkien rankaisemiseen, mutta ei kertaakaan ainakaan toisen maailmansodan jälkeen Venäjän kokoisen ja maailman energiamarkkinoille tärkeän maan painostamiseen.

Keskuspankin vastaiset pakotteet ovat EU:n, Yhdysvaltain, Iso Britannian, Saksan, Ranskan, Italian ja Kanadan yhteinen isku, johon maanantaina ilmoittautuivat mukaan ainakin Japani ja puolueettomuusperinteestään yllättäen poikennut Sveitsi.

Venäjän ”sotakassa” halvaantui

Pakotteet rajoittavat tai estävät Venäjän keskuspankin rahasiirrot ja taloustoimet pakotteet asettaneissa maissa ja EU:n tapauksessa kaikissa EU-maissa sekä näiden valuuttojen käyttämisen näiden alueilla.

Yhdysvallat lisäsi omien pakotteidensa tehoa vielä maanantaina kieltämällä käytännössä kaikki dollarimääräiset liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa maailmanlaajuisesti.

Tämä maanantainen lisärajoite viimeistään merkitsi Venäjän keskuspankin likimain täydellistä eristämistä ainakin läntisen maailman rahoitusmarkkinoilta.

Samalla se varmisti, että Venäjän keskuspankki ei pääse käsiksi suureen osaan runsaan 500 miljardin euron arvoisesta valuuttavarannostaan.

Tämä valuuttavaranto on Venäjän epävirallinen "sotakassa", ja keskuspankin halvaannuttaminen tarkoittaa myös "sotakassan" halvausta.

Pakotteiden lamauttava vaikutus koskee todennäköisesti jopa Venäjän keskuspankin hallussa olevaa maailman suurimpiin kuuluvaa arviolta 2300 tonnin kultavarantoa.

Vaikka Venäjän keskuspankin kultavarannot ovat suurimmaksi osaksi sen omissa eikä Lontoon tai New Yorkin holveissa, sen rahaksi muuttaminen tai rahana käyttäminen on nyt monin verroin vaikeampaa ja kalliimpaa kuin ennen keskuspankin finanssisulkua.

Venäjän kulta on fyysisinä harkkoina keskuspankin valvomissa holveissa, mutta sitä ei voi sellaisenaan käyttää esimerkiksi erittäin kalliiden sotatoimien kustannuksiin tai pankkien rahahuollon ylläpitämiseen tai ruplan kurssin puolustamiseen.

Käteinen raha uhkaa loppua

Keskuspankin valuuttahalvaus ilmeni jo maanantaina pankkeihin pyrkivien jonojen lisäksi valuuttamarkkinoilla, joilla ruplan arvo romahti nykyruplan kaikkien aikojen heikoimmaksi.

Venäjän kansalliset osake- ja velkakirjamarkkinat olivat ainakin koko maanantaipäivän suljettuina, joten rahaa oli mahdoton "kotiuttaa" käteiseksi arvopapereitakaan myymällä.

” Koska käteistä rahaa on saatavilla ja olemassa vain pieni osa talletusten koko määrästä, pelko käteispulasta alkaa pian toteuttaa itseään.

Pelkkä pelko käteispulasta kannustaa kansalaisia ja yrityksiäkin nostamaan pankkitileillä olevia säästöjään, ja koska käteistä rahaa on saatavilla ja olemassa vain pieni osa talletusten koko määrästä, pelko käteispulasta alkaa pian toteuttaa itseään.

Venäjän (niin kuin toki kaikkien länsimaidenkin, Suomi mukaan luettuna) pankkien hallussa olevista talletuksista suurin osa on olemassa "vain" tilikirjauksina ja hyvin pieni osa käteisenä setelirahana.

Niin kauan kuin tilisiirrot toimivat ja yleisö luottaa pankkeihinsa, pankkijärjestelmään ja keskuspankkiin, sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, pitääkö itse kukin varojaan käteisenä vai pankkitilillä.

Mutta kun luottamus pettää tai edes rakoilee, juuri rahan olomuodosta voi äkisti riippua, onko sitä vai ei. Kun pankit sulkeutuvat tai kaatuvat eikä automaateistakaan tule ulos kuin vikailmoituksia, rahaolot taantuvat hetkessä käteiskauteen, jossa tilille jumiin jäänyt suurikaan saldo ei ole mitään setelipaaliin verrattuna.

Mutta Venäjän taantuminen käteisen ruplan aikaan voi sekin jäädä lyhyeksi välivaiheeksi – ennen sekasortoa.

Rahasiirrot jämähtivät jumiin

Todennäköisesti Venäjän keskuspankin suurimpia käytännön pakotehuolia on, millä ihmeen keinoin estää ruplan arvoa täysin sulamasta – tai miten edes hidastaa ruplan murenemista.

Venäjän valuuttavarannon joutuminen suurelta osin länsimaiden takavarikkoon vei keskuspankilta mahdollisuuden kotiuttaa ulkomaisia varojaan – ja varojen käyttämiseen ruplan kurssia ylläpitäviin tukiostoihin.

Tämän rajoitteen kiertämiseksi Venäjän keskuspankki on jo määrännyt pakotteilta säästyneitä vientiyrityksiä, kuten maan suuria energiayhtiöitä, myymään ainakin 80 prosenttia valuuttasaatavistaan. Suomeksi sanottuna tuo tarkoittaa vientiyritysten komentamista ruplan tukiostoihin keskuspankin puolesta.

Keskuspankin toinen turvajärjestely lienee venäläispankkien maksuliikkeen siirtäminen mahdollisimman pikaisesti ja kattavasti näiltä juuri sulkeutuneen kansainvälisen Swift-maksuviestijärjestelmän sijaan Venäjän omaan SPFS-maksujärjestelmään.

Tällaiset keinot voivat hidastaa ruplan ja venäläisen pankkijärjestelmän murenemista, mutta yleisön epäluottamus – ja talletuspako – voivat helposti osoittautua vahvemmiksi voimiksi.

Pieni osa Venäjän suurimmista pankeista on jo ennen pakotteita liittynyt maan omatekoiseen SPFS-viestijärjestelmään, mutta sen ulottuvilla on vain kourallinen taloudellisesti vähäpätöisiä maita, kuten Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan ja Kirgisia. Lisäksi sen tiedonsiirtoteho on tiettävästi vain murto-osa Swift-järjestelmän tehosta.

Puutteistaan huolimatta SPFS voi tarjota Venäjän keskuspankille yhden takaportin, jonka kautta se voi yrittää kotiuttaa jumiin jääneitä varantojaan tai hankkia yhteistyömaiden välityksellä valuuttarahoitusta.

Mutta hitaat ja epävarmat keinot eivät välttämättä auta välittömästi rahaoloja lamauttavaan valuuttahalvaukseen.

Rahaoloja uhkaa sekasorto

Talletuspako ja yleisön luottamusta murentava rahapaniikki on keskuspankin pahimpia painajaisia, sillä pelko käteisen rahan loppumisesta ja rahan arvon romahtamisesta tekee taloudelle suunnilleen saman kuin liekkeihin roiskittava bensa.

” Talous on enää muutaman viheliäisen vaiheen päässä äkkijyrkästi jopa hypervauhtiin voimistuvasta inflaatiosta.

Kun luottamus rahaan ja rahaoloihin pettää, ja kun vielä rahan ulkoinenkin arvo sulaa, talous on enää muutaman viheliäisen vaiheen päässä äkkijyrkästi jopa hypervauhtiin (eli yli 50 prosenttiin kuukaudessa) voimistuvasta inflaatiosta ja sitä heti perään seuraavasta tavara- ja ruokapulasta – ja mahdollisesti jopa kumouksellisiin mittoihin leimahtavista protesteista.

Tosin tällaisista näkymistä on sivullisen ennalta vaikea arvioida, kumpaan Venäjän hallinto mieluummin turvautuu, kansalaisten rahapulan rauhoitteluun keskuspankin setelisingon avulla vai protestien taltuttamiseen oikeiden sinkojen avulla.

Mutta jos sekasortoa on ensin tarkoitus välttää rauhanomaisin keinoin, joutuu keskuspankki hyvin pian pelkästään huonojen valintojen eteen.

Se voi aikansa yrittää rauhoittaa yleisön luottamus- ja rahapulaa samaan tapaan kuin esimerkiksi 1920-luvun alun Saksan ja viime vuosien Venezuelan keskuspankit ovat yrittäneet – lisää rahaa painamalla.

Setelisinkoa on tosin äärimmäisen vaikea pitää hallinnassa, sillä rahamäärän kasvu voi helposti lipsahtaa liian kovaksi – ja romuttaa luottamuksen lopullisesti.

Arvottomaksi arveltu raha alkaisi polttaa näppejä, lähtisi pikavauhtia kieroon – ja alkaisi hilata yhtä kovaa pikavauhtia hupenevien tavaroiden, palveluiden ja elintarvikkeidenkin hintoja yläilmoihin.

Tällainen kelju ketjureaktio painostaisi ehkä keskuspankkia lisäämään painokoneidensa tehoa, ja näin Venäjä uhkaisi luisua rahasotkuun vailla vertaa.

Venäjän rahaolojen ja taloudenkin sekasorto ei ole varmaa, mutta tällaisenkin näkymän riski on merkittävästi kasvanut vain parin viime päivän kuluessa.

