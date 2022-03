Teboil-sopimuksen irtisanonut yrittäjä: ”Enää asiakkaan ei tarvitse miettiä, saako Teboil jotain, jos ostaa meiltä lounaan”

Teboil joutui boikotin kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime viikolla. Lappilainen liikenneasema irtautui Teboilista, mutta aseman pihalla oleva kylmäasema säilyy edelleen Teboililla.

Suomessa ainakin osa Teboil-yrittäjistä on alkanut irtisanoa yhteistyösopimuksiaan Teboilin kanssa. Tiistaina irtisanomisesta kertoi ainakin Lapissa sijaitseva Liikenneasema Mäkipeura.

Liikenneasema Mäkipeuran yrittäjä Olli-Pekka Mäkipeura kertoo, että muutoksen myötä Teboilin tunnukset ja mainokset katoavat liikenneaseman sisätiloista. Liikenneasemalle on tilattu uudet maksupäätteet, joten jatkossa maksuliikenne ei kulje Teboilin kautta.

Teboil-ketjun alennuksia ei muutosten jälkeen liikenneasemalta saa eikä Teboil jatkossa mainosta liikenneaseman sisätiloissa. Mäkipeura sanoo, että asiakkaalle suurin muutos on, että tiliotteessa lukee jatkossa Teboil Tervolan sijaan Liikenneasema Mäkipeura.

Mäkipeura sanoo, että yrityksen toiminnalle muutokset eivät ole suuria. Muutoksilla liikenneasema pyrkii viestimään asiakkaille, että ei ole tekemisissä Teboilin kanssa.

– Enää asiakkaan ei tarvitse miettiä, saako Teboil jotain, jos ostaa meiltä lounaan.

Teboilin tankkausasema jatkaa toimintaansa liikenneaseman edessä, koska tankkausasema on vuokralla on liikenneasema Mäkipeuran maa-alueella. Mäkipeura sanoo, että vuokrasopimusta ei voi irtisanoa eli asema jää ainakin toistaiseksi paikoilleen. Asema on kylmäasema, eikä polttoaineostoksia ole voinut aiemminkaan maksaa liikenneasemalle.

– Meillä ei ole osaa eikä arpaa siinä.

Teboilit ovat joutuneet boikotoinnin kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan viime torstaina. Teboilin omistaa öljy-yhtiö Lukoil, joka on täysin Venäjän valtion omistuksessa.

Yhteistyösopimukset Teboilin kanssa irtisanoivat ainakin SF-Caravan, Autoliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Akavan eritysalat, Ilmailualan Unioni ja Muusikkojen liitto.

Teboilien boikotoiminen herättää myös jonkin verran pahennusta. Esimerkiksi huoltamo- ja liikennepalvelualojen toimialajärjestö Liikennepalvelukauppiaat suosittelee luopumaan boikotista Teboil-yrittäjiä kohtaan.

– Liikennepalvelukauppiaat pyytää, että kaikki huoltoasemien käyttäjät arvioisivat boikotointeja kohdistaessaan niiden vaikutuksia suomalaisten huoltamotyöntekijöiden, kauppiaiden ja heidän perheidensä toimeentuloon, järjestö vetosi tiedotteessaan maanantaina.