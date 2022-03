Bensan hinta nousi jo 2,25 euroon – Ukrainan kriisi näkyy pumpuilla

Viime viikolla alkanut sota Ukrainassa on heijastunut jo bensan hintoihin huoltoasemilla. Asiantuntijan mukaan bensan kallistuminen ei jatku ainakaan yhtä nopeana.

95-oktaanisen bensan hinta on usealla huoltamolla noussut jo yli kahden euron. Hintavertailusivusto Polttoaine.netin mukaan Suomen kalleinta 95E10-bensaa myydään Enontekiöllä ST1-asemalla, jossa hinta on 2,25 euroa litralta.

Toisena taas on Porin Pihlavan Seo, jossa litrahinta on 2,224 euroa. Samalta huoltamolta löytyy myös Suomen kallein diesel, jonka hinta on 2,013 euroa litralta.

Pääkaupunkiseudun kallein 95-oktaaninen taas on Munkkivuoren Teboililla, jossa 95E10:n litrahinta on noussut 2,009 euroon.

Verkkopalvelun mukaan 95E10:n keskihinta on 1,959 euroa ja dieselin 1,873 euroa litralta.

Venäjän ja Ukrainan välinen sota näkyy jo bensapumpuilla, arvioi liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskuksesta.

– Kyllä epävarmuutta on ollut näköpiirissä jo pidempään, ja sotilaallinen uhka on ollut käsinkosketeltava jo tammikuussa, Kalenoja sanoo.

– Energiamarkkinalle se on heijastunut siten, että raakaöljyn hinta on noussut tasaisesti, koska se seuraa näitä geopoliittisia tilanteita. Toki viime viikon eskaloituminen näkyi hinnoissa vielä nopeampana piikkinä.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund arvioi maanantaina Taloussanomissa, että bensiinin litrahinta voisi nousta jopa kolmeen euroon, jos öljyn tuonti Venäjältä loppuisi kokonaan.

Lue lisää: Näin Venäjän ”energiakosto” voisi iskeä Suomeen – bensan litrahinta jopa 3 euroon

Kalenoja ei usko hintojen jatkossa nousevan ainakaan vauhdikkaasti, vaikka öljymarkkinoita onkin hänen mukaansa vaikea ennustaa.

– Öljyn hinta kuitenkaan tuskin jatkaa nopeaa nousuaan, koska öljyä tuotetaan monessa muussakin maassa. Jos öljyä ei hankittaisi Venäjältä niin isossa määrin kuin nyt, sitä on mahdollista hankkia muilta markkinoilta, hän arvioi.

Kalenojan mukaan muilla öljyntuotantoalueilla on ehditty varautua tuotanto- ja varastomäärien kasvuun, koska tilanteen kehittyminen huonompaan suuntaan oli nähtävissä jo pidempään.

Kalenojan mukaan öljyn hintojen kova nousu ei ole edes muiden Venäjän kanssa kilpailevien öljyntuottajamaiden etu.

– Öljyn tuottajamaille ei ole eduksi, että hinta kasvaisi hyvin epäterveesti, sillä silloin se aiheuttaisi taloudessa nopeita syklejä ja laskuja, eikä ole tuottajienkaan kannalta edullista, että markkina on epävakaa, Kalenoja sanoo.

Esimerkiksi Shell ja BP ovat ilmoittaneet irtautuvansa Venäjän-markkinoilta Ukrainan sodan takia. Molemmat ovat toimittaneet suuren osan öljystään Venäjältä ja omistaneet osuuksia maan suurista energiayhtiöistä.

Myös suomalainen öljynjalostaja Neste kertoi korvaavansa suurimman osan Venäjältä tuotavasta öljystä muulla tuontiöljyllä.

– Käytännössä nyt moni öljy-yhtiö hakee uusia hankintakanavia, eli etsitään kumppaneita toisilta markkinoilta, Kalenoja sanoo.

– Yritykset eivät halua toimia yhdessä sotatoimiin ryhtyneen valtion kanssa. Tässä on myös huoltovarmuusnäkökulma, sillä Venäjän vastapakotteet hyvin todennäköisesti kohdistuvat energiamarkkinaan.