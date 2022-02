Suomen Pankki: Venäjällä on menossa talletuspako pankeista – "Venäläiset ovat aiheestakin paniikissa"

Venäjän keskuspankki nosti ohjauskorkonsa 20 prosenttiin. Rupla on syöksyssä.

Venäjällä on menossa talletuspako maan pankeista, kertoo Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen. Hänen mukaansa venäläiset ovat tänä aamuna jonottaneet pankkiautomaateilla nostaakseen talletuksiaan pois pankeista.

Talletuspako voi johtaa siihen, että venäläisiä pankkeja alkaa kaatua varojen puutteeseen. Länsimaat ovat asettaneet ankaria talouspakotteita, jotka estävät suurimpien pankkien varainhankinnan länsimaista.

Venäjän keskuspankki nosti tänä aamuna ohjauskorkonsa 20 prosenttiin 9,5 prosentista rauhoittaakseen tilannetta. Keskuspankki perustelee ohjauskoron nostoa sillä, että maan taloustilanne on muuttunut dramaattisesti.

– Tällä pyritään ehkäisemään ruplan romahdus ja valuuttapako ja hillitsemään myös levottomuutta, jota on vähittäisasiakkailla omien talletuksiensa osalta, arvioi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Danske Bank pitää laajamittaista talletuspakoa venäläispankeista todellisena riskinä. Kuluttajien ostovoiman merkittävä heikkeneminen, ruplan romahduksesta mahdollisesti seuraava hyperinflaatio ja pankkijärjestelmän systeeminen kriisi voisivat pian sysätä Venäjän talouden taantumaan.

– On selvää, että Venäjän talous vajoaa taantumaan. Kuinka syvä se on, sitä on tällä hetkellä mahdotonta arvioida, Heiskanen sanoo.

Danske Bankin mukaan Venäjää voi nyt kohdata pankkikriisi, kun ihmiset hamstraavat käteistä ja samanaikaisesti keskuspankin kykyä tukea pankkijärjestelmää on pakotteilla merkittävästi heikennetty. Venäjän keskuspankin kyky auttaa pankkeja on rajallinen, koska suuri osa varoista on jäädytetty.

– Vaikka Venäjän media rajoittaa kansalaisten saamia tietoja sodan osalta, tiedot pankkijärjestelmää kohdanneista pakotteista ovat kuitenkin saavuttaneet kansan. Venäläiset ovat siis nyt aiheestakin paniikissa, arvioi Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto tiedotteessa.

Hänen mukaansa ihmiset pelkäävät säästöjensä arvon murenevan ja pyrkivät nostamaan talletuksiaan pankeista ja vaihtamaan niitä esimerkiksi dollareiksi tai euroiksi.

Kuluttajien ostovoima heikkenee ennennäkemättömällä tavalla

Länsimaiden pakotteet ovat johtaneet siihen, että ruplan arvo on romahtanut. Tänään eurosta on joutunut maksamaan jopa 125 ruplaa, kun perjantaina kurssi oli vajaat 93 ruplaa.

Kuusisto kertoo, että mustilla markkinoilla kurssi on merkittävästi heikompi. Koko ruplamarkkinalta on hänen mukaansa oikeastaan pudonnut pohja.

– Ruplan romahdus tulee näkymään jokaisen venäläisen arjessa. Tuontitavaroiden hinnat nousevat voimakkaasti ja kuluttajien ostovoima heikkenee ennennäkemättömällä tavalla, hän sanoo.

Moskovan pörssi ei aukea tänään. Aiemmin oli tieto, että pörssi avautuisi kello 15. Pörssin verkkosivut olivat puolen päivän jälkeen kaatuneet.

Sberbankin eurooppalainen tytäryhtiö menossa nurin

Venäläisen Sberbankin eurooppalainen tytäryhtiö on kaatumaisillaan tai todennäköisesti kaatuu, arvioi Euroopan keskuspankki (EKP). Sberbank Europe AG:n pääkonttori on Itävallassa, ja sillä on konttorit Kroatiassa ja Sloveniassa.

Tallettajat ovat kiireen vilkkaa siirtäneet varojaan pois pakotteiden kohteina olevista pankeista. EKP:n mukaan pankin huono likviditeettitilanne tarkoittaa, ettei pankki suoriudu maksuvelvoitteistaan.

– Voi olla, että joidenkin muiden venäläisten pankkien tytäryhtiöt pystyvät jotenkin keplottelemaan eteenpäin, Suomen Pankin Korhonen sanoo.

Sberbank Europella on muitakin tytäryhtiöitä, mutta ne eivät ole EKP:n toimivallan alaisuudessa. EKP on kertonut olleensa yhteydessä kyseisten maiden kansallisten viranomaisten kanssa.

Pakotteet kohdistuvat suurimpiin pankkeihin

Viikonloppuna ilmoitettiin, että EU ja Yhdysvallat liittolaisineen ovat sopineet sulkevansa tiettyjä venäläispankkeja kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Pakotteet ovat seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Yhdysvallat kohdisti torstaina pakotteita Sberbankiin ja VTB:hen eli Venäjän kahteen suurimpaan pankkiin rajoittaakseen niiden mahdollisuuksia toimia kansainvälisesti.

Lisäksi liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa on kielletty.