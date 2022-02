Ukrainan ex-suurlähettiläs Alkon päätöksestä: ”Tämä on iso juttu” – näin venäläisviinaksille käy

Alkon hankinta- ja valikoimajohtaja Anu Koskinen kuvailee päätöstä poistaa venäläiset tuotteet myynnistä poikkeukselliseksi. Se on noteerattu maailmallakin: Ukrainan entinen Itävallan-suurlähettiläs twiittasi Alkon päätöksestä.

Alkon hankinta- ja valikoimajohtaja Anu Koskinen kuvailee Alkon maanantaista päätöstä poistaa venäläiset tuotteet myynnistä poikkeukselliseksi. Koskinen sanoo, että venäläiset tuotteet poistettiin myynnistä maanantaiaamun aikana.

Pyrkimyksenä oli hänen mukaansa, että venäläisiä tuotteita ei olisi myynnissä, kun myymälät aukesivat. Myymälöissä myynnissä olleet tuotteet kerättiin myymälöiden varastoihin, joissa niitä säilytetään.

– Ne pidetään siellä toistaiseksi. Emme ole ehtineet suunnitella niille tässä aikataulussa muuta. Jos ajatellaan kirkkaita viinoja, nehän eivät vanhene kovin nopeasti eli meillä ei ole kiire hävittää niitä.

Verkkokaupasta venäläiset tuotteet poistettiin maanantaiaamuna. Alkon varastossa olleet tuotteet jäävät varastoon.

– Niitä ei laiteta enää myyntiin, Koskinen sanoo.

Koskinen sanoo, että Alkon litramyynnistä venäläisten tuotteiden osuus on 0,1 prosenttia. Venäläisiä tuotteita oli ennen maanantaita myynnissä alle 30. Valikoima on vaihdellut myymälöittäin. Koskinen sanoo, että yhteensä Alkossa on myynnissä yli 10 000 tuotetta.

– Aika pienestä määrästä sinänsä on kysymys kokonaisvalikoimaamme suhteutettuna.

Alkon päätös lopettaa venäläisten tuotteiden myyminen on huomattu myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Ukrainan entinen Itävallan-suurlähettiläs Olexander Scherba kommentoi asiaa Twitterissä.

– Tämä on iso juttu. Suomi lopettaa venäläisen vodkan maahantuonnin, hän kirjoitti.