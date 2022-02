EKP ennustaa Sberbankin Euroopan-tytäryhtiön kaatuvan

Tallettajat ovat kiireen vilkkaa siirtäneet varojaan pois pakotteiden kohteina olevista pankeista.

Venäjän valtion omistaman Sberbankin eurooppalainen tytäryhtiö on kaatumaisillaan tai todennäköisesti kaatuu, arvioi Euroopan keskuspankki (EKP). Sberbank Europe AG:n pääkonttori on Itävallassa ja sillä on konttorit Kroatiassa ja Sloveniassa.

Tallettajat ovat kiireen vilkkaa siirtäneet varojaan pois pakotteiden kohteina olevista pankeista. EKP:n mukaan pankin huono likviditeettitilanne tarkoittaa, ettei pankki suoriudu maksuvelvoitteistaan.

Pakotteet ovat seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Yhdysvallat kohdisti torstaina pakotteita Sberbankiin ja VTB:hen eli Venäjän kahteen suurimpaan pankkiin rajoittaakseen niiden mahdollisuuksia toimia kansainvälisesti.

Viikonloppuna ilmoitettiin, että EU ja Yhdysvallat liittolaisineen ovat sopineet sulkevansa tiettyjä venäläispankkeja kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Sberbank Europella on muitakin tytäryhtiöitä, mutta ne eivät ole EKP:n toimivallan alaisuudessa. EKP on kertonut olleensa yhteydessä kyseisten maiden kansallisten viranomaisten kanssa.