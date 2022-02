Kommentti: Lännen uudet Venäjä-pakotteet tarkoittavat, että taloussota kovenee nyt radikaalisti

Venäjälle aluksi helläkätinen länsimaiden pakotearkailu päättyy. Tilalle tulevat oikeasti kovat otteet, jos ja kun lauantaina ilmoitetut uudet pakotetoimet astuvat voimaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Lauantaisen yhteisilmoituksensa mukaan EU:n komissio, Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Italia, Iso Britannia ja Kanada ovat sopineet sulkevansa Venäjän keskuspankin ja joukon maan pankkeja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ulkopuolelle, jäädyttävänsä näiden ulkomaiset varat sekä estävänsä muidenkin osapuolten varainsiirrot ja liiketoimet näiden kanssa.

Ilmoituksen mukaan myös jo aiemmin asetettuja pakotteita kiristetään lisää niin, että pakotteiden kohteiksi asetettujen venäläisjohtajien, eliitin jäsenten ja yritysten ulkomailla olevat varat takavarikoidaan ja liiketoimet estetään.

Tämä ilmoitus merkitsee talouspakotteiden – ja Venäjän vastaisen taloussodan – radikaalia kovenemista, sillä aiemmat talouspakotteet ovat olleet hidas- ja heikkotehoisia, mutta nämä uudet voimatoimet iskevät nopeasti ja lujaa.

Sotauutisten sanastolla talouspakotteissa siirrytään nyt rajoitetuista täsmäiskuista laaja-alaisiin mattopommituksiin. Lauantaisen ilmoituksen kovimpia toimia on Venäjän keskuspankin ja valikoitujen pankkien sulkeminen kansainvälisen rahoitus- ja maksujärjestelmän ulkopuolelle, sillä keskuspankki ja sulkujen kohteeksi joutuvat liikepankit menettävät paitsi pääsyn ulkomaisiin varoihinsa myös mahdollisuuden hankkia uutta rahoitusta tai siirtää varoja muualta Venäjälle tai Venäjältä muualle.

” Sotauutisten sanastolla talouspakotteissa siirrytään nyt rajoitetuista täsmäiskuista laaja-alaisiin mattopommituksiin.

Tämä sulku merkitsee esimerkiksi Venäjän keskuspankin noin 500 miljardin euron arvoisen valuuttavarannon – eli Venäjän "sotakassan" – joutumista suurelta osin länsimaiden takavarikkoon.

Sulkutoimien iskuvoimaa lisää, että samalla tavoin suuri määrä ainakin muodollisesti yksityistä venäläisvarallisuutta joutuu lännen takavarikkoon – ja näin ollen Venäjän sotatalouden ulottumattomiin.

SWIFT-sulku pysäyttää rahasiirrot

Yksi lauantaina ilmoitetuista käytännön pakotetoimista on valikoitujen venäläispankkien sulkeminen kansainvälisen SWIFT-maksuviestijärjestelmän ulkopuolelle. Kyse on pankkien välisen maksuvälityksen keskeisestä viestijärjestelmästä, jota ilman rahaa on erittäin vaikea siirtää pankista toiseen tai maasta toiseen.

SWIFT-sulkuun joutuvien venäläispankkien ja ulkomaisten vastapuolipankkien välinen maksuliikenne vaikeutuu tai voi katketa kokonaan. Tämä merkitsee Venäjän vientitulojen ja saman tien myös viennin vaikeutumista tai katkeamista.

” Venäjän talouteen kohdistuu pian likimain yhtä kovia iskuja kuin on aiemmin kohdistunut Iranin, Venezuelan ja Pohjois-Korean kaltaisiin paariavaltioihin.

Näiden varainjäädytysten ja SWIFT-iskujen voimaa voi arvioida esimerkiksi havaitsemalla, että Venäjän talouteen kohdistuu pian likimain yhtä kovia iskuja kuin on aiemmin kohdistunut Iranin, Venezuelan ja Pohjois-Korean kaltaisiin paariavaltioihin.

Ja iskujen mahdollisia kansainvälisiäkin vaikutuksia voi aavistella panemalla merkille, että Venäjä on varsinkin maailman energia- ja raaka-ainehuollolle keskeisen tärkeä G20-maa eikä maailmantalouden mitoissa merkityksetön niin kuin Venezuela tai Pohjois-Korea.

Venäjän keskeinen merkitys etenkin Länsi-Euroopan energiaraaka-aineiden toimittajana puolestaan merkitsee, että pakotteiden tuntuva koventaminen täysimittaiseksi taloussodaksi kasvattaa myös länsimaiden omia talousriskejä.

Vaikka länsimaat eivät tiettävästi ainakaan vielä ulota SWIFT-sulkua EU-maiden ja Venäjän välisen energiakaupan maksuliikettä hoitaviin venäläispankkeihin, kasvattavat lauantaina ilmoitetut pakotteet Venäjän vastapakotteiden riskiä.

Jos Venäjä vastaa lännen "totaaliseen" taloussotaan samalla tai vielä kovemmalla mitalla, voi se merkitä jopa maakaasu- ja öljytoimitusten rajoittamista tai katkaisemista Venäjältä EU-maihin.

Venäjän energiakoston riski kasvaa

Venäjän "energiakoston" riskiä kasvattaa silkan koston lisäksi ainakin kaksi seikkaa.

Ensin pelkkä energiasodan uhka voi rykäistä energiamarkkinoiden hinnat mahdollisesti jo maanantaista lähtien rajuun nousuun. Toiseksi Venäjä on jo hyvän aikaa kasvattanut energiakauppaansa Kiinan kanssa ja voi pyrkiä lisäämään vientiään Kiinaan.

Länsimaiden lauantaisesta pakoteilmoituksesta ei suoraan ilmene, kuinka kattavasti ja päättäväisesti ne aikovat ulottaa talouspakotteidensa vaikutukset muiden maiden ja Venäjän välisiin kauppa- ja taloussuhteisiin.

Venäjä ja Kiina ovat jo aiemmin siirtäneet kahdenvälisen energia- ja tavarakauppansa maksuliikennettä dollareista Kiinan valuutan renminbinin määräisiin maksuihin, mutta Kiinan kauppa länsimaiden kanssa on edelleen pääosin dollarimääräistä.

” Länsimaat valjastavat ja varustavat nyt dollarin ja euron tuhovoimaisiksi Venäjän vastaisen taloussodan hyökkäysaseiksi.

Kun länsimaat valjastavat ja varustavat nyt dollarin ja euron tuhovoimaisiksi Venäjän vastaisen taloussodan hyökkäysaseiksi, voi Kiina katsoa parhaaksi pysytellä erossa tästä selkkauksesta.

Venäjän lisäksi lienee Kiinankin johdolle selvää, mitä nämä uudet pakotteet merkitsevät:

Länsimaat eivät enää arkaile omia talousriskejään, kuten ilmiselvää rajun energiakriisin uhkaa, eivätkä ne arkaile finanssimarkkinoiden rajujen kurssiriskien uhkaa, vaan nyt ne yrittävät tosissaan panna Venäjän talouden polvilleen.

Venäjälle lepsu ja Venäjän johdonkin vähättelemä pakoteuho kovenee nyt taloudelliseksi pakotetuhoksi.

