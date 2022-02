Asiantuntijat: Pankkeihin iskevät pakotteet voivat toimia yhtä hyvin kuin sulkeminen pois Swift-järjestelmästä

Länsimaiden pakotteilla ei muuteta välttämättä sodan kulkua, mutta ne vaikuttavat Venäjän toimintamahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Yhdysvallat, Britannia ja EU ovat esitelleet Venäjälle uusia sanktioita Ukrainan kriisin takia.

Koordinoidut pakotteet iskevät muun muassa Venäjän pankkeihin, öljyntuotantoon, ilmailualaan ja erilaisten teknologiatuotteiden vientiin Venäjälle.

Jo aiemmin Yhdysvaltain pakotelistalla oli kaksi pankkia, eli valtion kehityspankki VEB ja valtio-omisteinen PSB sekä niiden tytäryhtiöt. Nyt listalle tuli uusia pankkeja, kuten Venäjän suurin pankki Sberbank ja VTB, joiden kansainvälinen maksuliikenne menee käytännössä jäihin.

Lisäksi Putinin lähipiiriin kohdistuvia pakotteita laajennetaan, mikä voi tarkoittaa muun muassa ulkomailla olevien varojen jäädyttämistä.

Pakotepaketteja on arvosteltu liian hitaiksi ja liian kevyiksi. EK:n johtaja Petri Vuorio on toista mieltä.

Hänen mukaansa kansainvälinen yhteisö on reagoinut nyt ripeästi Krimin kriisiin verrattuna. Pakotteet vaikuttavat myös monella tapaa Venäjän talouteen.

– Jos vertaa vuoteen 2014, nämä pakotteet vaikuttavat olevan mittakaavaltaan ja voimakkuudeltaan huomattavasti kovempia, Vuorio sanoo.

– Talouspakotteilla ei ole välittömiä vaikutuksia sotatoimiin. Ne luovat kuitenkin painetta Venäjälle, jonka talouskasvu oli jo ennestään hidastumassa.

Vuorio muistuttaa, että esimerkiksi EU:n pakotteiden tarkkaa sisältöä ei ole vielä julkistettu.

– Jos kuitenkin 70 prosentin Venäjän pankkisektorista arvioidaan olevan pakotteiden piirissä, on se merkittävää. Venäjän pankkisektori on keskittynyt, joten pankkeja ei tarvitse olla kovin montaa.

Vuorion mukaan nähtäväksi jää vielä, missä määrin pakotteet rajoittavat venäläispankkien toimintaa.

Henkilöpakotteet ulottuvat puolestaan entistä suurempaan joukkoon poliitikkoja ja liikemiehiä. Joukossa on myös pankkien johtoryhmien jäseniä, kuten Sberbankin johtokunnan jäsen Aleksander Vedjahin ja VTB-pankin Jurij Soloviev.

Sanomalehti Financial Times ja uutistoimisto Reuters kertoivat perjantai-iltapäivänä, että EU aikoo jäädyttää myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja ulkoministeri Sergei Lavrovin varat.

Teknologian vientirajoitukset koskevat muun muassa puolijohteita ja lentokoneiden osia.

– Se, miten ne vaikuttavat esimerkiksi suomalaisyrityksiin, on vielä epäselvää, koska ei ole vielä tarkkaan tiedossa, mitkä tuotelajit ovat.

Ukrainan lisäksi Baltian maat ja Britannia ovat esittäneet Venäjän sulkemista Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Näin ei kuitenkaan tehty.

– Sillä ei olisi kuitenkaan välttämättä päästy sen parempaan lopputulokseen kuin yksittäisiin pankkeihin kohdistuvilla rajoituksilla, Vuorio sanoo.

Hänen mukaansa Swiftin katkaisu tukkisi samalla ulkomaisen pääoman poistumisreitin Venäjältä, mikä ei olisi tarkoitus. Se iskisi myös raaka-ainekauppaan, mikä voisi aiheuttaa hankaluuksia kaasuriippuvaiselle Euroopalle. Myöskään ei ole poissuljettua, että Venäjä onnistuisi löytämään vaihtoehtoisia maksutapoja.

Finanssiala ry:n johtavan asiantuntijan Mika Linnan mukaan Yhdysvaltain päätös sulkea venäläispankit Yhdysvaltain rahaliikenteen ulkopuolelle on tehokas pakotekeino.

– Haluttiin kohdennetumpia toimenpiteitä, joilla suljetaan yksittäisiä rahoituslaitoksia dollarimääräisen maksuliikenteen ulkopuolelle, Linna sanoo.

– Pakotteilla ei ole kuitenkaan tarkoitus rangaista Venäjän kansaa, vaan kohdistaa painetta poliittiseen ja taloudelliseen eliittiin.

Eri EU-mailla on Linnan mukaan myös erilaiset taloudelliset sidokset Venäjään.

Pohjoismaiden suurin pankki Nordea ilmoitti jo loppuvuodesta 2020 sulkevansa Nordea Bank Russian eli yhtiönsä Venäjällä. Sen sijaan joillekin itävaltalaisille, italialaisille ja ranskalaisille pankeille Venäjän Swift-liikenteen pysäyttäminen voisi olla kova isku.

– Suomalaisilla pankeilla ei sen sijaan enää ole kovin paljon enää aktiivista toimintaa ja sivuliikkeitä Venäjällä. Keski-Euroopasta löytyy sen sijaan maita, joiden rahoituslaitoksilla saattaa olla suuriakin intressejä Venäjällä.

Myös heijastusvaikutukset raaka-ainekauppaan voisivat olla ennalta arvaamattomia. Kyse on Linnan mukaan tässä mielessä ”taloudellisesta joukkotuhoaseesta”.

– Swifitstä irrottamisella olisi vaikutuksia myös suomalaisiin yrityksiin eli kyseessä on kaksiteräinen miekka. Lisäksi Venäjä on kyllä varautunut tähänkin mahdollisuuteen.

Venäjällä on Krimin kriisin jälkeen kehitelty myös omaa System for transfer of financial messages eli SPFS-järjestelmää. Se ei kuitenkaan korvaa Swift-järjestelmää ulkomaisessa rahaliikenteessä, vaan on suunnattu lähinnä kotimaiseen käyttöön.

– Venäjän rajojen sisällä maksut liikkuvat kyllä, Linna sanoo.