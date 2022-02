Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan myös huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet esillä hallituksessa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) arvioi, että Venäjän hyökkäyksellä on moninaisia vaikutuksia energiapolitiikkaan, talouteen, inflaatioon ja myös pakotteiden kautta suoraan ja välillisesti suomalaiseen elinkeinoelämään. Hänen mukaansa näitä asioita on tänään hallituksen piirissä sivuttu.

– Koronakriisi oli talouden suuri sukellus, ja sitä seurasi myös ennätysmäisen nopea talouden kasvu. Aivan varmasti tällä kriisillä on vaikutuksia, Saarikko sanoi toimittajille eduskunnassa.

Saarikko kertoi lähtevänsä tänään euroryhmän kokoukseen ja valtiovarainministerien Ecofin-kokoukseen, jotka pidetään Pariisissa alkuperäisen suunnitelman mukaan perjantaina ja lauantaina. Hänen mielestään euroryhmän kokous tulee hyvään ajankohtaan.

– Uskon, että kollegoiden sekä EKP:n (Euroopan keskuspankki) kanssa keskustellaan myös inflaatiosta, joka on ollut nousussa ja jota on pidetty väliaikaisena ilmiönä. On hyvä muistaa, että sillä on ollut suuri kytkentä nimenomaan energian hintoihin ja siksi tilannetta seurataan nyt tarkkaan.

Inflaatio kiihtyi tammikuussa koko EU:n alueella 5,6 prosenttiin 5,3 prosentista. Vuosi sitten tammikuussa koko EU:n inflaatio oli 1,2 prosenttia.

– Tilannetta seurataan nyt tarkoin. Voimme tätä tilannetta eurooppalaisten kollegoiden kanssa arvioida, pakotteita, mahdollisia vastapakotteita, mutta myös talouden muita heijastumia, joista inflaatio on tietenkin se keskeinen.

Saarikon mukaan myös huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet esillä hallituksessa, ja hänen mukaansa hallitus tulee niistä huolehtimaan.