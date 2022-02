”Paljon riippuu Venäjän jatkotoimista sekä uusista pakotteista” – Suomi voi pudota uuteen taantumaan

Venäjän sotilastoimet ovat aiheuttaneet markkinoilla jyrkkiä reaktioita. Ekonomistien mukaan pidemmän ajan talousvaikutukset nähdään pakotteiden myötä.

Venäjän aloittama hyökkäys Ukrainaan on näkynyt välittömästä raaka-aineiden hinnoissa. Erityisesti raakaöljyn ja maakaasun kallistumisella voi olla negatiivisia vaikutuksia Euroopassa.

Ekonomistien arvioiden mukaan vaikutukset Suomessa riippuvat paljolti siitä, kuinka jyrkkiin pakotteisiin EU ja Yhdysvallat turvautuvat.

Suomen talous on euroalueen keskimäärää riippuvaisempi Venäjästä, vaikka viennin osuus onkin supistunut selvästi Krimin kriisin jälkeen voimaantulleiden pakotteiden myötä.

Handelsbankenin senioriekonomistin Janne Ronkasen mukaan tiukat pakotteet voivat vaikuttaa Suomen talouteen selvästikin.

– Negatiivisia vaikutuksia voi tulla monelta suunnalta. Valtaosa tuodusta öljystä on Venäjältä ja Venäjä on tärkeä myös Suomen viennille, Ronkanen sanoo.

Vuonna 2020 Venäjän osuus Suomen koko viennistä oli noin neljä prosenttia. Venäjä oli tällöin Suomen seitsemänneksi suurin vientimarkkina.

Ronkasen mukaan on mahdollista, että Suomi putoaa uuteen taantumaan. Tämä merkitsisi talouden supistumista kahdella vuosineljänneksellä edellisestä neljänneksestä.

– Mitään ei voi sulkea pois, se on tällaisessa tilanteessa mahdollista. Taantumaa on nähty Suomen taloudessa pariinkin otteeseen viimeisen vuosikymmenen aikana.

” Kaasun kallistuminen vaikuttaa laajalti Eurooppaan

– Paljon riippuu Venäjän jatkotoimista sekä uusista pakotteista ja vastapakotteista. Jännitteet voivat kasvaa muuallakin kuin Ukrainassa, mikä vaikuttaisi kulutuskäyttäytymiseen ja yritysten investointeihin.

Useat Euroopan maat tuovat Venäjältä suuren osa kaasustaan, jonka futuurihinta on kääntynyt jyrkkään nousuun. Maakaasua käytetään myös sähkön tuotantoon.

– Kaasun kallistuminen vaikuttaa laajalti Eurooppaan, jolle energian hintojen nousu on iso asia. Jos Euroopassa talouskasvu hidastuu, sillä on vaikutuksia Suomen talouteen.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist korostaa tilanteen epävarmuutta.

– Pakotekysymys on vielä aika lailla auki, mutta on selvää että tilanteella on tuntuvia vaikutuksia.

Nämä ulottuvat väistämättä myös Suomeen.

– Vaikka Suomen Venäjän kauppa on pienentynyt merkittävästi 2000-luvulla, on se edelleen merkittävää. Tätä kautta Suomella on keskimääräistä suurempi riippuvuus tavaraviennissä Venäjän suhteen, Appelqvist sanoo.

Ukrainan kriisillä on vaikutusta myös yleiseen suhdannekehitykseen, joka on jo jossain määrin kääntynyt heikompaan suuntaan.

– Koronaelpymisen paras puhti alkaa olla mennyttä ja talvi on ollut vaisuhkoa omikronaallon myötä. On ollut odotuksia, että kasvu alkaisi kiihtyä keväällä, mutta nyt näkymät heikentyvät.

Oma kysymyksensä on se, mitä kriisi vaikuttaa inflaationäkymiin ja keskuspankkien rahapolitiikkaan. Kallistunut öljy ja maakaasu kiihdyttävät inflaatiota, joka on noussut jo ennestään eri kustannustekijöiden takia.

– Riski stagflaatiosta on noussut eli nähtäisiin samaan aikaan kiihtyvää inflaatiota ja heikentyvää suhdannekehitystä, Appelqvist sanoo.

Tämä toisi haastavan tilanteen talouspolitiikkaan ja rahapolitiikkaan.

– Pitäisi ehkä elvyttää, mutta keskuspankki ei voi toisaalta katsoa toimettomana inflaation kiihtymistä. Odotukset ovat muuttumassa siihen suuntaan, että keskuspankilla voi olla vaikeuksia kiristää rahapolitiikkaansa niin nopeasti kuin on ajateltu.

Euroopan keskuspankki ilmoitti joulukuussa päättävänsä koronaelvytykseen suunnatut arvopaperiostot maaliskuussa.