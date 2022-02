Rupla romahti heikoimmilleen koskaan

Venäjän rupla on sukeltanut jyrkästi maan hyökättyä Ukrainaan. Myös Moskovan pörssissä rajua laskua.

Venäjän rupla on aamun markkinoilla painunut heikoimmilleen tilastohistoriassa. Yhteisvaluutta euro puolestaan on painunut Sveitsin frangia vastaan heikoimmilleen vuosiin, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut sijoittajia kohti turvasatamia.

Japanin jeni ja Yhdysvaltain dollari ovat vahvistuneet.

Venäjän keskuspankki on käynnistänyt aiemmin aamulla lupaamansa tukiostot, joiden seurauksena rupla on jonkin verran toipunut. Venäjällä on hallussaan 600 miljardin dollarin valuuttareservit, joita se voi käyttää markkinainterventioihinsa.

Moskovan pörssin MOEX-indeksi vajosi kaupankäynnin alettua 15 prosenttia. Dollarimääräinen RTS-indeksi sukelsi 20 prosenttia.