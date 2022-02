Öljyn hinta ylitti 100 dollarin haamurajan – ensi kertaa sitten vuoden 2014

Koko alkuvuoden nousussa ollut raakaöljyn hinta on kivunnut Ukrainan sodan myötä kahdeksan vuoden takaisille tasoille.

Raakaöljy on kallistunut selvästi Ukrainan tapahtumien vuoksi.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on reagoinut voimakkaasti Venäjän aloittamaan hyökkäykseen Ukrainassa.

Pohjanmeren Brent-öljybarrelin futuurihinta kallistui lähes kuusi prosenttia yli sadan dollarin, millä tasolla se on ollut edellisen kerran syyskuussa 2014. Aiemmin samana vuonna Venäjä oli valloittanut Krimin.

WTI-viitelaatu oli sekin yli viiden prosentin nousussa lähellä sadan dollarin rajaa. Maakaasu oli kallistunut myös noin viisi prosenttia.

Markkinoilla ei kuitenkaan uskota, että sotatilanne aiheuttaa ainakaan välittömiä häiriöitä öljyn ja kaasun tarjontaan.

Yhdysvaltain ja Euroopan ei arvioida ryhtyvän sanktioihin, jotka koskivat Venäjän energiantuotantoa. Eurooppa on riippuvainen Venäjän kaasusta ja pakotteet voisivat aiheuttaa vakavia häiriöitä maailmanmarkkinoilla.

– Koskevatko sanktiot Venäjän öljyä tai kaasua? Tämä merkitsisi merkittävää haittaa jopa amerikkalaisille kuluttajille. Myös Yhdysvallat tuo venäläistä öljyä, sanoi konsulttiyritys Transversal Consultingin johtaja Ellen Wald uutiskanava CNBC:n mukaan.

Ukrainan kriisi on näkynyt sijoitusten siirtymisenä sijoittajien turvasatamina pitämiin kohteisiin, kuten kultaan.

Kullan spot-hinta on ollut kahden prosentin nousussa ja kivunnut ylimmilleen vuoteen. Hinta on liikkunut 1 939,97 dollarissa unssilta. Myös hopea on kallistunut.

Kullan hinta on noussut helmikuussa jo kahdeksan prosenttia.

– Voimme nähdä uuden ennätyksen kullan hinnassa, sanoi analyysitalo OANDA:n markkina-analyytikko Jeffrey Halley.

Venäjä on maailman kolmanneksi suurin kullantuottaja.