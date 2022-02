Palkansaaja, olet tienannut alkuvuonna toimitusjohtajan yhden päivän palkan

Johtajien palkkaero palkansaajiin nähden kapeni hieman edellisestä vertailusta.

Palkansaaja on tienannut vuoden alusta tähän päivään mennessä saman verran kuin suuren pörssiyhtiön toimitusjohtaja tienaa yhden päivän aikana, kertoo ammattiliittojen keskusjärjestö STTK.

STTK:n mukaan vuoden 2020 tilinpäätöstietojen ja palkkatilastojen perusteella palkansaaja tarvitsisi 37 työpäivää tienatakseen suuren pörssiyhtiön johtajan päiväpalkan. Palkansaajan päiväpalkaksi laskettiin 170 euroa, pörssiyhtiön johtajan päiväpalkaksi 6 339 euroa.

Pomojen palkkaero palkansaajiin nähden kapeni hieman, sillä vuotta aiemmin vastaava luku oli 39 työpäivää.

Vuonna 2020 suurten yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansioiden mediaani oli 1,9 miljoonaa euroa. Yksityisen sektorin palkansaaja tienasi vastaavana aikana 42 937 euroa. STTK kertoo ottaneensa huomioon vertailussa myös johtajien keskimääräistä pidemmän työajan.

STTK:n toimeksiannosta tehdyn kyselyn mukaan 89 prosenttia yrityksistä käyttää jonkinlaista henkilöstön palkitsemisjärjestelmää. Kyselyyn vastasi 371 yritystä, ja sen toteutti Aula Research.

Henkilöstö ei yleensä pääse osallistumaan palkitsemisjärjestelmien suunnitteluun, vaan siitä vastaa käytännössä aina yrityksen ylin johto.

Eroja on siinä, mitä palkitsemiskäytänteillä tavoitellaan. Suuremmissa yrityksissä palkitsemisella pyritään lisäksi strategisten tavoitteiden saavuttamiseen kun taas pienissä yrityksissä palkitaan yleensä hyvästä suoriutumisesta.

STTK:n mukaan tilanne on suomalaisyrityksissä palkitsemisen suhteen hyvällä tolalla.

─ Tilanne on oletettua parempi. Johdon lisäksi myös asiantuntijoiden ja muun henkilöstön palkitseminen on yleistä, mikä on ilahduttavaa. Henkilöstön pitäisi kuitenkin päästä mukaan jo palkitsemisjärjestelmien suunnitteluun. Se sitouttaa, palkitsee ja saa järjestelmät tasapuolisemmiksi eri ryhmille. Toimitusjohtajien bonukset vastaavat monessa firmassa tavallisen työntekijän monen vuoden palkkaa, STTK:n ekonomisti Antti Koskela huomauttaa.