Rakennuslupien käsittely ruuhkautui pahoin monissa kaupungeissa – Espoo keskeytti uusien hakemusten käsittelyn

Rakennuslupahakemusten käsittelyn ruuhkautuminen johtuu monessa kaupungissa eläköitymisten aiheuttamasta resurssipulasta. Samanaikaisesti lupahakemusten määrä on kasvanut.

Rakennuslupien käsittely on ruuhkautunut monin paikoin. Esimerkiksi Espoossa tilanne on äitynyt niin pahaksi, että rakennusvalvonnan johtoryhmä päätti pari viikkoa sitten keskeyttää toistaiseksi uusien lupahakemusten käsittelyn.

Rakennuslupahakemuksen voi Espoossa edelleen jättää sähköiseen lupajärjestelmään, mutta 14.2. jälkeen jätetyille hakemuksille ei toistaiseksi osoiteta lupakäsittelijää.

– Kun ruuhka on purettu ja sähköiseen järjestelmäämme toimitettu hankeenne voidaan ottaa käsittelyyn, otamme teihin yhteyttä. Menettely on voimassa toistaiseksi ja voi jatkua useampia kuukausia, tiedotteessa sanotaan.

Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Pasi Timon mukaan syitä ruuhkautumiselle on monia. Espoossa päällimmäisenä ongelmana on kuitenkin lupakäsittelijöiden eläköitymisestä aiheutuva resurssipula, mikä myös johti uusien hakemusten käsittelyn keskeyttämispäätökseen.

– Kyllä tässä eläköityminen on se iso tekijä. Meillä eläköityi viime vuonna pari lupakäsittelijää, tänä vuonna alkuvuoden aikana ainakin neljä. Sen kokemuksen paikkaaminen vie aikansa.

Espoossa on lupakäsittelyssä tällä hetkellä yli 1 300 hakemusta, mikä on käsittelijää kohden noin 80 kappaletta.

Eläköitymisten lisäksi kiirettä aiheuttaa Espoossa jatkuvasti kasvava rakentamisen määrä sekä pandemia-ajan yleiset haasteet. Toisaalta myös työn vaativuus on kasvanut.

– Työkuorma on kaikilla eli koko alalla sellainen, että asioita ei ehditä tekemään kunnolla. Eli suunnittelijoilla on myös sitä työkuormaa niin paljon, että se näkyy. Meillä se näkyy sillä, että joudumme palauttamaan asiaa takaisin suunnittelupuolelle, mikä vie tietenkin aikaa molemmilta, Timo sanoo.

Varsinaista aikataulua ei tilanteen helpottumiselle ole.

– Tässä pyritään tekemään asian eteen töitä, että saadaan se purkautumaan. Uskon, että tämä on kuitenkin se paras tapa edetä. Jos sinne päästettäisiin koko ajan lisää tavaraa, se vain tukkeuttaisi nykyisten lupien käsittelyä.

Myös Oulun ja Vantaan rakennuslupa­hakemusten käsittelyssä on jonoa. Oulun kaupungin rakennusvalvontapäällikkö Pekka Seppälä kertoo, että maaliskuusta kesäkuun loppuun on suunnitelmissa ylityömääräys – henkilökunnan omasta pyynnöstä.

– Henkilökunta katsoo, että saa tehdä ylitöinä eli saa tehdä töitä rauhassa. Puhelimet eivät soi, ja on selvää, että kriittisen palautteen määrä pienenee.

Vantaalla on rakennusvalvontapäällikkö Risto Levannon mukaan tällä hetkellä pulaa työntekijöistä.

– Meillä on itse asiassa lupakäsittelijöitä kolme paikkaa täyttämättä, se luo merkittävän loven prosentuaalisesti. Niissä on haku päällä, ja toivotaan totta kai, että saataisiin tilannetta korjattua.

Lupien käsittelyn ruuhkasumia on pyritty purkamaan esimerkiksi ylitöillä, ylimääräisillä käsipareilla sekä käsittelyviivästyksillä.

Espoon tapaan myös Oulussa ja Vantaalla haasteita aiheuttavat rakentamisen vilkkaus ja eläköitymiset, tosin Vantaalla rakentamisen taso ei ole Levannon mukaan viime aikoina niinkään noussut vaan pysynyt edellisvuosien korkealla tasolla.

– Omakotirakentamisen lupia haetaan Vantaalla enemmän kuin pari vuotta sitten, eli painopistettä on myös siihen suuntaan, Levanto toteaa.

Seppälän mukaan Oulussa suunta on sama.

– Oulu on hyvin pientalovoittoista aluetta, eli niitä lupia meillä on suhteessa huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Tampereella, Helsingissä tai Turussa. On selvää, että neliöt, mitä luvitetaan, vaikuttavat. Kerrostalossa voi tulla 5 000–10 000 neliötä luvitettua yhdellä luvalla, mutta omakotitalossa ei tule kuin se parisataa. Niistä kun kerää potin, niin siinä on yleensä enemmän lupia.

– Lisäksi hakemusmäärät ovat kasvaneet, eivät merkittävästi, mutta niissä on tapahtunut sisäistä profiilinmuutosta. Meillä korjausrakentaminen selvästi yleistyy, ja ne luvat ovat yleensä selkeästi haastavampia, ja vievät siten enemmän aikaa, Seppälä lisää.

Kaikki isot kaupungit eivät ruuhkautumisesta kärsi. Tampereen kaupungin rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskasen mukaan hakemusten käsittelyaikoja on saatu nopeutettua jopa vajaalla miehityksellä.

– Meillä on nyt tehty vertailu 2020 ja 2021 vuosien välillä, ja tilanne on se, että meillä on ollut vuonna 2021 kolmetoista prosenttia enemmän rakennuslupia, ja ne on käsitelty seitsemän prosenttia nopeammassa ajassa kuin vertailuvuonna 2020. Olemme tehneet paljon kehitystyötä, mikä on vaikuttanut tähän.

Yksi syy ruuhkilta välttymiseen on Tampereen rakennusprofiili.

– Tampereella painotus on selkeästi asuntorakentamisessa, mikä on vauhdittanut, eli asuinkerrostalohankkeita on paljon. Tällä hetkellä on hyvä tilanne.

Yhteensä rakennuslupa-asioita on Tampereella auki 609 kappaletta, eli keskimäärin noin 30 hakemusta käsittelijää kohden.

Rakennuslupapalveluiden ruuhkautumiseen vaikuttaa ratkaisevasti myös alueen rakennusprofiili. Pientalopainotteisuus lisää hakemusten määrää ja niiden käsittelyn haastavuutta.

Lupien käsittelyaika on ollut Oulussa parhaimmillaan alle kolme viikkoa. Nyt se on venynyt viiteen, jopa kuuteen viikkoon. Yhtä lupavalmistelijaa kohden on tyypillisesti 50–120 keskeneräistä hakemusta.

Ruuhkaa pyritään purkamaan ylitöiden ohella siirtämällä tarkastuspuolen insinöörejä lupavalmistelun puolelle. Seppälän mukaan ongelma ei kuitenkaan ratkea lopullisesti ennen lisäpanostuksia.

– Kyllä meillä on nyt selkeänä tavoitteena se, että meidän on saatava lisää tekeviä käsiä, jotta me tästä selviämme. Ei sitä voi koko ajan ottaa työntekijöiden selkänahasta.

Vantaalla käsiteltäviä hakemuksia on Levannon mukaan käsittelijää kohden noin 60.

– Hakemusten tarkka määrä on 692 kappaletta, mutta järjestelmässähän meillä on siten, että asiakas ensin käy neuvotteluja neuvottelupyynnön kautta, minkä jälkeen hän jättää hakemuksen. Eli sen lisäksi, että virallisia hakemuksia on sisällä, taustatyötä tehdään jo toiselle mokomalle.

– Totta kai toivotaan, että tilanne helpottaa jossain kohtaa, mutta valitettavasti tulevaan kesään mennessä ei helpota. Toivotaan, että syksyllä olisi jo parempi tilanne, Levanto lisää.