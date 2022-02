Rupla sukeltaa – Venäjän keskuspankki lupaa tukea

Venäjän rupla on heikentynyt voimakkaasti maan sotajoukkojen astuttua itäiseen Ukrainaan.

Venäjän käynnistämä kansainvälinen kriisi on heikentänyt ruplaa.

Venäjän markkinat ovat jatkaneet sukellustaan maan sotajoukkojen siirryttyä Ukrainan puolelle. Venäjän keskuspankki sanoo olevansa valmis tekemään kaiken tarvittavan rahoitusvakauden turvaamiseksi.

Rupla on painunut heikoimmilleen kahteen vuoteen, minkä povataan kiihdyttävän jo nyt nopeaa inflaatiota. Hintojen nousu on yksi venäläiskuluttajia hermostuttavista huolenaiheista, ja inflaation kiihtyminen on omiaan heikentämään elintasoa entisestään.

Tämänpäiväisessä lausunnossaan Venäjän keskuspankki sanoo seuraavansa ”tilanteen kehitystä rahoitusmarkkinoilla tarkasti ja olevansa valmis kaikkiin tarvittaviin toimiin” vakauden turvaamiseksi.

Maanantaina Venäjä tunnusti kaksi itäisen Ukrainan maakuntaa itsenäisiksi alueiksi ja sen jälkeen marssitti ”rauhanturvaajiksi” kutsumansa sotajoukkonsa Ukrainan maaperälle tukemiensa kapinallisten avuksi. Markkinoilla odotellaan nyt tietoja siitä, mitä ovat ”massiiviset” pakotteet, joilla länsi on Venäjää uhannut.

