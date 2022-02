Saariselän traaginen tulipalo aiheutti ryntäyksen Ivalon kauppoihin ja verkkokauppa käy kiivaasti – ”Väkimäärä on tuplaantunut”

K‑Supermarket Ivalon kauppiaan mukaan he tekevät kaikkensa, että ihmiset saavat ruokaa ja juomaa. Myös S-market pyrkii aloittamaan kuljetukset Saariselälle.

30 kilometrin päässä Ivalossa ovat nyt matkailukeskus Saariselän lähimmät ruokakaupat. Saariselän ainoa kauppakeskus Kuukkeli tuhoutui tulipalossa eilen maanantaina. Siinä oli ruokakauppa, Posti, Matkahuolto, Alko, välinevuokraamo, ravintola ja lääkevarasto.

– Kyllä palo näkyy asiakasmäärissämme. Arviolta väkimäärä on tuplaantunut, kertoo Ivalon K-Supermarketin kauppias Susanna Kallioinen.

Hän kuitenkin huomauttaa, että kokemusta on vasta eilinen päivä.

Kallioinen kertoo, että he lisäsivät verkkokaupan toimituksia saman tien, ja niistä tuli heti suosittuja. Normaalisti kauppa on vienyt ostoksia kolme kertaa viikossa, mutta maanantaina he nostivat määrän kuuteen.

Kauppa aikoo lisätä niitä edelleen. Kallioinen sanoo, että he tekevät kaikkensa, että ihmiset saavat ruokaa ja juomaa ja tavaraa tilattua.

– Teemme koko ajan järjestelyitä, jotta pystymme palvelemaan tulevatkin lomalaiset. Pidämme heistä hyvää huolta, hän lisää.

Ivalon lentokentältä tuleva bussi koukkaa kaupan kautta, jotta lentäen saapuneet pääsevät ostoksille. Osa asiakkaista tulee noin 30 kilometrin matkan Saariselältä kauppaan autoillaan ja osa takseilla.

Inari-Saariselkä Matkailu aloitti tänään tiistaina paikallisen taksiyrityksen kanssa tilataksikyydit Saariselältä Ivaloon. Asiointipysähdys on 30–45 minuuttia. Meno-paluu maksaa 20 euroa henkilöltä.

K-Supermarketin verkkokaupan toimitusmaksu Saariselälle on 19,90 euroa ja Plussa-kortilla viisi euroa vähemmän.

Ivalossa palvelee myös S-market, joka pyrkii parhaillaan löytämään paikallisen kumppanin kuljettamaan verkkokaupan tilauksia Ivalon ja Saariselän alueella. S-market kertoo Facebook-sivuillaan aloittavansa ruoan verkkokaupan kotiintoimitukset heti, kun kuljetukset järjestyvät.

Yksi syy matkustaa paikan päälle Ivaloon verkkotilauksen sijaan voi liittyä alkoholilakiin. Verkkokaupan kautta alkoholijuomia ei saa toimittaa.

Palon ajoitus oli onneton, sillä koulujen talvilomat alkoivat tällä viikolla ja alueella on nyt paljon matkailijoita. Inari-Saariselkä Matkailun markkinointijohtaja Hanna Kouri korostaa, että hiihtolomat ovat alueelle äärimmäisen tärkeät.

– Toivon todella, että kukaan ei peru matkaansa valitettavan tapauksen johdosta. Matkailu ja palvelut jatkuvat ja yhteistyöllä pystymme paikkaamaan Kuukkelin jättämän ison aukon, hän arvioi Inari-Saariselkä Matkailun tiedotteessa.