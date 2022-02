Matkailijamäärät ovat kasvaneet Levillä kolmanneksen viime vuodesta.

Eteläsuomalaisten hiihtolomaviikko on käynnistänyt vilkkaan talvisesongin Lapin hiihtokeskuksissa. Esimerkiksi Kittilän Levillä on tiistaina reippailemassa noin 20 000 vierasta.

Tiistaipäivän lomailut aloitettiin pirteässä pakkassäässä. Levin rinteille muodostui hissijonoja jo lounasaikaan.

– Jonot eivät haittaa, kun ollaan lomalla eikä ole kiirettä minnekään, kommentoi perhe Suomalainen tilannetta kymmenien metrien gondolihissijonossa.

– Pakkanenkin on vain pukeutumiskysymys, vakuuttaa perhe Suomalainen.

Savosta Leville tullut perhe aikoo viikon aikana harrastaa kaikkia mahdollisia aktiviteetteja.

– Laskettelua, hiihtoa, lumikenkäilyä ja pyöräilyä ainakin. Kelit ovat suotuisia, pakkanenkin on vain pukeutumiskysymys.

Turun seudulta Leville tulleet kaverukset Valle ja Ari ovat tyytyväisiä hiihtokeskuksen menoon, vaikka iltaisin ei olekaan tapahtumia entiseen malliin.

– Päivällä laskettelua, iltaisin saunotaan. Emme osaa enää iltamenoja kaivatakaan. Rauhallista on, miehet sanovat.

Valle ja Ari saapuivat Leville laskettelemaan ja saunomaan.

Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari kertoo, että koronaepidemia vilkastutti kotimaanmatkailua ja osa kasvusta on jäämässä pysyväksi.

– Nyt on 30 prosenttia enemmän kävijöitä kuin vuosi sitten. Suomalaiset ovat koronan aikana löytäneet Suomen kesän ja talven.

Palosaaren mukaan kasvun ansiosta Leville on suunnitteilla uusia investointeja.

– Keväällä isketään kuokat maahan. Tulossa on isoja hotellihankkeita ja hisseihinkin investoidaan seitsemän miljoonaa euroa. Rakentamisen tahti on ensi kesänä kiivas.

Palosaari kertoo, että Kittilän lentokentän vaikutusalueella on nyt noin 50 000 vuodepaikkaa. Levin lisäksi runsaan tunnin ajomatkan päässä lentokentästä ovat Olos, Pallas, Ylläs, Pyhä ja Luosto.

” Suomalaiset ovat koronan aikana löytäneet Suomen kesän ja talven.

Toimitusjohtaja Jouni Palosaari kertoo, että Levillä on nyt 30 prosenttia enemmän kävijöitä kuin vuosi sitten.

Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen arvioi, että matkailukeskuksessa on nyt vilkkaampaa kuin viime vuonna.

– Hyvä hiihtoloma on käynnissä. Lomailijoita on sekä kotimaasta että ulkomailta. Esimerkiksi hollantilaisten kiinnostus Lappia kohtaan on viime vuosina kasvanut.

Levin rinteillä on ollut viikonlopusta lähtien suhinaa, sillä sää oli mitä parhain ja lunta on runsaasti. Pesosen mukaan vieraat ovat jakaantuneet tasaisesti eri aktiviteetteihin, joten ruuhkissa ei tarvitse kenenkään olla.

– Osa lomalaisista on laskettelemassa ja osa hiihtämässä. Myös safarit, lumikenkäily ja kylpylä vetävät osan väkimäärästä.

Levin kuuluisaan gondolihissiin on muodostunut vilkkaimpaan lasketteluaikaan kymmenien metrien jonoja. Pesonen kehottaakin laskijoita hakeutumaan muille hisseille jonojen välttämiseksi.

– Koronan aikana ihmiset menevät gondoliin omissa porukoissa. Hississä istuu kaksi tai kolme ihmistä tavallisen kuuden sijaan. Siitä saattaa muodostua jonoja. Samaan aikaan muualla saattaa olla tilaa yllin kyllin.

Pesonen suosittelee ruuhkia vältteleville hiihtolomaa pääsiäisen jälkeen.

– Viime vuonnakin parhaat kelit olivat huhti–toukokuun vaihteessa. Silloin on enemmän tilaa ja rauhallisempi meno, hän sanoo.

” Hississä istuu kaksi tai kolme ihmistä tavallisen kuuden sijaan. Siitä saattaa muodostua jonoja.

Vilkasta on ollut myös Levin hiihtokoulussa. Hiihtokoulun vastaava Minna Nevalainen kertoo, että ulkomaalaiset turistit ovat palanneet sankoin joukoin.

Aivan entisiin lukuihin ei kuitenkaan ole vielä koronasta päästy.

– Meillä on tavallisesti melkein 50 hiihdonopettajaa, nyt on noin 30. Säpinää riittää silti. Nyt on hyvä pöhinä. Matkailijat ja työntekijät ovat hyvällä mielellä. Koronasta ei ole vielä päästy, mutta koko ajan mennään parempaan suuntaan, Nevalainen sanoo.